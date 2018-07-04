Alman teknoloji perakendecisi Media Markt ve Sabancı Holding, Teknosa'yı satın almak üzere görüşmeye başladı.

Alman teknoloji perakendecisi Media Markt, Türkiye'deki pozisyonunu güçlendirmek için Sabancı Holding'in sahibi olduğu bir diğer teknoloji perakendecisi Teknosa ile satın alma görüşmelerine başladı. Bloomberg'in haberine göre, Media Markt Teknosa'nın tüm hisselerini almak istiyor.

MEDIAMARKT'İN 45 MAĞAZASI BULUNUYOR

İlk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye'de açan MediaMarkt, 14 adedi İstanbul'da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kayseri, Samsun, Malatya, Mersin, Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da toplam 45 mağazası ile hizmet veriyor.

TEKNOSA'NIN 210 MAĞAZASI BULUNUYOR

Teknosa'nın ise toplam 210 mağazası bulunuyor.

Haber sonrasında Teknosa'nın (TKNS) hisseleri gün içindeki 5,19 TL'den TSİ 16:30'da 5,48 TL'ye çıktı.

Kaynak: haberinburada