TÜRKİYE VE İRAN'DAN TERÖRLE MÜCADELE İÇİN ORTAK ADIM!
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in İran'a yaptığı ziyaretten, iki ülke arasında teröre karşı istihbarat paylaşımı kararı çıktı.
Tahran'da temaslarda bulunan Orgeneral Arif Çetin, İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai ile bir araya geldi.
TERÖRLE MÜCADELEDE ORTAK HAREKET EDİLECEK
Görüşmelerde, ortak sınır bölgelerindeki son durum, sınırdaki boşlukların doldurulması için atılacak ortak adımlar, sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütleri ve silahlı çeteler konusunda istihbarat paylaşımı, yasa dışı geçişler ve kaçakçılık konuları ele alındı.
"TÜM KONULARDA ORTAK DÜŞÜNÜYORUZ"
İran medyasına konuşan İranlı Komutan Rızai, Türk tarafıyla tüm konularda anlaştıklarını belirterek, "Tüm konularda ortak düşünüyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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