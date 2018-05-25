Türkiye ile ABD arasında Suriye İçin kurulan çalışma grubunun ikinci toplantısı Ankara'da yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için yol haritası belirlendi" denildi.

ÇAVUŞOĞLU MEVKİDAŞI POMPEO İLE 4 HAZİRAN'DA BİR ARAYA GELECEK

Dışişleri bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile 4 Haziran'da ABD'de bir araya gelecek.

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Kaynak: haberinburada