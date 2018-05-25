TÜRKİYE VE ABD MENBİÇ İÇİN YOL HARİTASINI BELİRLEDİ!
Türkiye ile ABD arasında Suriye İçin kurulan çalışma grubunun ikinci toplantısı Ankara'da yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için yol haritası belirlendi" denildi.
ÇAVUŞOĞLU MEVKİDAŞI POMPEO İLE 4 HAZİRAN'DA BİR ARAYA GELECEK
Dışişleri bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile 4 Haziran'da ABD'de bir araya gelecek.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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