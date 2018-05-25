Hollywood'u Sarsan İddia! Ünlü Oyuncu Sette Kadınları Taciz Etti
Fenomen Çiftten Üzücü Haber! Ayrılıyorlar
Trabzonspor'da Yerli Hoca Harekatı Resmen Başladı!
Şehitler Anıtı'ndaki Türk Bayrağını İndirme Girişiminde Bulunan 2 Saldırgan Tutuklandı!
Beşiktaş'ta Kıyıya Yanaşan Tekne İskeleye Çarptı: 3 Yaralı
Füze Saldırısına Uğrayan Türk Gemisi Hakkında İlk Açıklama!
Hoparlör, Çiftin Özel Sohbetini Kaydedip Arkadaşlarına Gönderdi
Türkiye Ve Abd Menbiç İçin Yol Haritasını Belirledi!
Mhp'nin Seçim Beyannamesinin Detayları Belli Oldu: Genel Af Ve Sınavsız Üniversite
Meteoroloji Uyardı! Yurt Genelinde Hafta Sonu Yağış Bekleniyor
Cenazelere Bile Dokunamıyorlar, Yakalananın Kurtulma Şansı Yok
Putin'den Abd'ye S-400 Çıkışı: Erdoğan'a Baskı Onu Cesaretlendirir
Emeklilere Verilecek Bayram İkramiyesinin Tarihi Belli Oldu!
Fenerbahçe Doğuş Zorlanmadan Yarı Finalde!
Bakan Müjdeyi Verdi: 10 Güne Kadar Rahatladığımızı Göreceksiniz!
Yıldırım'dan Kurdaki Dalgalanma İle İlgili Çarpıcı Sözler: Kaynağını Biliyoruz, Başaramayacaksınız!
Erdoğan Geleneği Bozmadı, Startı 'nene Hatun' Diyarından Verecek
Fetö'nün İtü Yapılanması Davasında Sanıklara Ceza Yağdı
26 Milyon Kişiyi Öldürebilecek Miktarda Yapay Ağrı Kesici Ele Geçirildi
Almanya'dan Çok Tartışılacak Karar: Hdp İçin Yasağı Deldiler

TÜRKİYE VE ABD MENBİÇ İÇİN YOL HARİTASINI BELİRLEDİ!


Türkiye ve ABD Menbiç için yol haritasını belirledi!
Tarih : 25 Mayıs 2018, 23:10
Puan Ver : Türkiye Ve Abd Menbiç İçin Yol Haritasını Belirledi!(5/10)1

Türkiye ile ABD arasında Suriye İçin kurulan çalışma grubunun ikinci toplantısı Ankara'da yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için yol haritası belirlendi" denildi.

ÇAVUŞOĞLU MEVKİDAŞI POMPEO İLE 4 HAZİRAN'DA BİR ARAYA GELECEK

Dışişleri bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile 4 Haziran'da ABD'de bir araya gelecek.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Ve  Abd  Menbiç  İçin  Yol  Haritasını  Belirledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER