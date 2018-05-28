TÜRKİYE VATANDAŞI 4 KADIN DEAŞ ÜYESİ OLDUKLARI GEREKÇESİYLE IRAK'TA İDAM EDİLDİ
Irak'ta DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle geçtiğimiz Mart ayında idam cezasına çarptırılan Türkiye vatandaşı 2 çocuk annesi Rüveyda D. (25), Kübra E. (22), İpek Ö. (24) ve 1 çocuk annesi Şükriye Ç. (20), cezaların infazı kapsamında geçen hafta idam edildi.
BAĞDAT TERÖRLE MÜCADELE MAHKEMESİ TARAFINDAN İDAM CEZASI VERİLMİŞTİ
İdam edilen kadınlar Musul ve Telafer kentinde Irak ordusu güçleri tarafından yakalanmışlardı ve geçtiğimiz Mart ayında Bağdat Terörle Mücadele Mahkemesi tarafından idam cezasına çarptırılmışlardı.
BAKANLIK CENAZELERİN ALINMASI İÇİN HAREKETE GEÇTİ
İdam edilen Türk kadınların eşlerinin de DEAŞ militanı ve Türk kökenli oldukları bazılarının Musul ve Telafer'de Irak Ordusu ile girdiği çatışmada öldürüldüğü öğrenildi. İdam edilen kadınların aileleri cenazeleri almak için Ankara'ya giderek Dışişleri Bakanlığına başvuruda bulunurken, bakanlık cenazelerin alınması için harekete geçti.
16 KADINA İDAM CEZASI VERİLDİ
Geçtiğimiz Mart ayında Bağdat 'Terörle Mücadele' mahkemesi, Irak güvenlik güçlerinin geçtiğimiz yıl DEAŞ'a yönelik Musul ve Telafer kentlerine düzenlediği operasyonlar sonrası ele geçirdiği Türkiye vatandaşı 16 kadına idam cezası vermişti. Mahkeme, geçen sene de Fas asıllı Alman vatandaşı ve İsveç vatandaşı bir kadına DEAŞ üyesi olmak suçlamasıyla idam cezası vermişti.
10 DAKİKA SÜREN DURUŞMA SONUCUNDA İDAM CEZASINA ÇARPTIRILIYOR
Irak'ta aralarında Türklerin de bulunduğu DEAŞ'lı teröristlerin eşleri, 10 dakika süren duruşma sonucunda idam cezasına çarptırılıyor. Bugüne kadar 16'sı Türk toplamda 40 kadına idam cezası verildi.
Kaynak: haberinburada
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