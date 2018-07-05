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Türkiye, Ukrayna'ya İha Satacak Ve Ortak Fabrika Kuracaklar
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Türkiye, Ukrayna'ya İHA satacak ve ortak fabrika kuracaklar

TÜRKİYE, UKRAYNA'YA İHA SATACAK VE ORTAK FABRİKA KURACAKLAR

Türkiye ile Ukrayna Savunma Sanayi İş Birliği toplantısı yapıldı. Türkiye, anlaşma çerçevesinde Ukrayna'ya İHA tedarik edecek ve iki ülke ortak İHA fabrikası kuracak.

Tarih : 05 Temmuz 2018, 01:20
Puan Ver : Türkiye, Ukrayna'ya İha Satacak Ve Ortak Fabrika Kuracaklar(10/10)6

Türkiye ile Ukrayna Savunma Sanayi İş Birliği toplantısı yapıldı. Türkiye, anlaşma çerçevesinde Ukrayna'ya insansız hava aracı tedarik edecek ve iki ülke ortak İHA fabrikası kuracak.

TÜRKİYE VE UKRAYNA ORTAK İHA FABRİKASI KURACAK

Türkiye-Ukrayna Savunma Sanayi İş Birliği toplantısı Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir'in de katılımıyla Kiev'de gerçekleştirildi. Ukrayna kaynakları, iki ülkenin İHA'ların tedariği ve ortak İHA fabrikası kurulması konusunda anlaşma imzalandığını açıkladı.

UKRAYNA'DAN ANTONOV AN-178 ASKERİ JET NAKLİYE UÇAĞI SATIN ALINMASI

Ukrayna tarafından üretilen Antonov An-178 askeri jet nakliye uçağının satın alınmasıyla ilgili görüşmeler de yapıldığı belirtildi.

ORTAK PROJELER

İki ülke yetkilileri, toplantıda zırhlı araç üretimi, uzay ve uçak yapım alanlarında ortak projelerin gelişmesi gibi konuları ele aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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