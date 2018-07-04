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Türkiye Sınırında ABD ve Fransız Askerleri Yan Yana!

TÜRKİYE SINIRINDA ABD VE FRANSIZ ASKERLERİ YAN YANA!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki El Bab ile Münbiç sınırında bulunan ABD ve Fransız askerlerinin fotoğrafları paylaşıldı.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 16:00
Puan Ver : Türkiye Sınırında Abd Ve Fransız Askerleri Yan Yana!(10/10)6

Türkiye ile ABD'nin üzerinde anlaştığı yol haritasına göre; Suriye'nin Münbiç kentinde bulunan terör örgütü PKK/YPG'lilerin bugün silahlarını teslim ederek çekilmesi gerekirken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki El Bab ile Münbiç sınırında bulunan ABD ve Fransız askerlerinin fotoğrafları paylaşıldı.

KRİTİK GÜN

Terör örgütü PKK/YPG'lilerin silahlarını teslim ederek Münbiç'ten çekilmeleri için kritik süreç bugün başladı. TSK'nin son olarak 8'inci devriyesini gerçekleştirdiği Münbiç ile El Bab sınırı arasındaki mevzilerde ABD ve Fransız askerlerini taşıyan zırhlı araçların fotoğrafları paylaşıldı. Münbiç Askeri Meclisi Sorumlusu Şervan Derviş dün akşam fotoğrafları, "Münbiç'te ön cephede uluslararası koalisyondaki Fransız ve ABD askerlerinin devriye fotoğrafları" mesajı ile paylaştı. Fotoğraflarda iki ülke bayraklarını taşıyan zırhlı araçların Münbiç ile El Bab arasındaki sınır bölgesinde konuşlandıkları görüldü.

BUGÜN ÇEKİLMELERİ BEKLENİYOR

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakata göre; Münbiç'teki PKK-YPG terör örgütü mensuplarının bugün silahlarını Amerikalılara teslim ederek kentten çekilmesinin beklendiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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