Türkiye'deki çalışanlar, fazla mesai saatleri ve ağır çalışma şartları ile dünyada birinci sırada yer aldı. Araştırmaya göre, çalışanlar düşük ücretle haftada ortalama 47,9 saat mesai yapıyor.

Türkiye'deki çalışanlar haftada ortalama 47,9 saat mesai yaparak fazla çalışma saatleriyle dünyada birinci sırada yer aldı.

TÜRKİYE FAZLA ÇALIŞMA SAATİYLE BİRİNCİ SIRADA

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ülkelerin çalışma oranlarını ve buna karşılık kazandıkları para üzerine yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) verilerinden ve yazılı basına yansıyan haberlerden derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki çalışanların haftada ortalama 47,9 saat mesai yaparken, fazla çalışma saatleriyle dünyada birinci sırada yer aldığı görüldü.

Kolombiya haftada 47,9 saat mesaisiyle Türkiye'yi zirvede yalnız bırakmazken, Meksika 45,2 saat çalışma ile onları takip etti. Kosta Rika'lı vatandaşlar ise 44,9 saat çalışarak listenin dördüncü sırasında yer aldı. Ajans Press ve ITS Medya'nın konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde mesai saatleri ve çalışma hayatıyla ilgili medyaya yansıyan haber adetleri belli oldu.

HOLLANDA AZ MESAİ SAATİYLE LİSTEDE SON SIRADA

2018 yılı içerisinde 6 bin 133 haber çıkışı tespit edilirken, bu rakam geçtiğimiz yıl 12 bin 752 oldu. Öte yandan haftada 47,9 saatten fazla çalışan Türkiye'ye karşın, Hollanda haftada 29,1 saat çalışarak listenin son sırasında yer aldı.

AVRUPA'DA SAAT AZ ÜCRET TÜRKİYE'DEN YÜKSEK

Hollanda'yı 32,1 saatle Danimarka, 34 saat ile de Norveç ve İsviçre izledi. Böylelikle haftada 40 saati bulmayan Avrupa'daki çalışma saatleriyle Türkiye'nin çalışma saatleri kıyaslandığında bir hayli fark olduğu gözlendi. Buna karşın, çalışma saatleri çok daha az olan Avrupalıların, Türklerden daha iyi ücret aldığı görüldü. Bu istatistiğe bir tek Polonya'nın uymadığı saptanırken, haftada 39,9 çalışan ülkenin diğer yerlere oranla çok düşük kazanç elde ettiği belirlendi.

TÜRKİYE HAFTADA 60 SAAT ÇALIŞIYOR

Elde edilen veriler neticesinde, Türkiye'de her beş çalışandan birinin de haftalık 60 saatten fazla mesai ile ağır çalışma şartları içinde olduğu görüldü. Bu sebeple, haftada 60 saatten fazla çalışanların oranı yüzde 20,9'u bulurken, Türkiye OECD ülkeleri arasında en fazla çalışma oranıyla yine lider konumda oldu. Türkiye'deki ağır çalışma saatlerine karşın, İngiltere çalışanlarının sadece yüzde 5'inin haftada 60 saatten fazla çalıştığı tespit edildi.

Kaynak: haberinburada