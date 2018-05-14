TÜRKİYE - İRAN MAÇININ OYNANACAĞI STAT BELLİ OLDU
A Milli Futbol Takımımız, İran ile 28 Mayıs'ta Başakşehir Stadında karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımı'nın İran ile 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü yapacağı özel karşılaşmanın İstanbul'da oynanacağı açıklandı.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki Türkiye-İran hazırlık müsabakası, saat 21.15'te başlayacak. Ay-yıldızlılar, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki tek maçını 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynamıştı. Özel karşılaşmayı A Milliler, 3-0 hükmen kazanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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