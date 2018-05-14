Sinemada Anne İle Küçük Kızını Aynı Anda Taciz Eden Sapık İş Adamı Kameralara Yakalandı
Demirtaş'ın Tahliyesi İçin Dilekçe Hazır, Mahkemeye Sunulacak
Türkiye - İran Maçının Oynanacağı Stat Belli Oldu
İsrail Katliam Yaparken Abd'nin Küdüs'teki Büyükelçiliği Açıldı
Şaka Gibi Görüntü! Hem Üst Geçit Hem Yaya Geçidi Bir Arada
Filistin Hükümetinden İsrail'in Katliamını Durdurun Çağrısı
Lakabı, Altın Kollu Adam! Sadece Kan Bağışlayarak 2,4 Milyon Bebeğin Hayatını Kurtardı
Egzoz Muayenesini Yaptırmayan Araç Sahiplerine Bin 206 Lira Ceza
İsrail Dünyanın Gözü Önünde Katliam Yapıyor: 28 Şehit, 918 Yaralı
'hdp'yi Kapatacağız' Dedi, 90 Partili İstifa Etti: Hdp'ye Oy Vereceğiz
Bir Banka Daha Konut Kredisi Faizini Düşürdü
Gazze'deki Sivil Katliamına Türkiye'den Çok Sert Tepki!
Karşıyaka, Fıfa'da Davalık Olduğu Eski Futbolcusunu İkna Etti
Belediye Başkanının Makam Odasında Şaşırtan Görüntü!
Cumhurbaşkanı Adaylarının Pusuladaki Sıralaması Belli Oldu
Diğerleri Gibi Değil! Görenleri Şaşırtan Civciv
Acun'dan 37 Milyonluk Satış! Şeyma'nın Hoşuna Gitmeyebilir
İnce, Toplumu Barıştıracağım Deyip Ezber Bozdu!
Dünyada Yılın Lideri Ödülünü İlk Kez Bir Türk Aldı
82 Yıllık Takım Trump'ın Onuruna İsmini Değiştirdi!

Türkiye - İran maçının oynanacağı stat belli oldu

TÜRKİYE - İRAN MAÇININ OYNANACAĞI STAT BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımımız, İran ile 28 Mayıs'ta Başakşehir Stadında karşı karşıya gelecek.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 17:00
Puan Ver : Türkiye - İran Maçının Oynanacağı Stat Belli Oldu(6/10)2

A Milli Futbol Takımı'nın İran ile 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü yapacağı özel karşılaşmanın İstanbul'da oynanacağı açıklandı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki Türkiye-İran hazırlık müsabakası, saat 21.15'te başlayacak. Ay-yıldızlılar, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki tek maçını 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynamıştı. Özel karşılaşmayı A Milliler, 3-0 hükmen kazanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  -  İran  Maçının  Oynanacağı  Stat  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER