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Türkiye-İran maçının hakemi belli oldu

TÜRKİYE-İRAN MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımının 28 Mayıs Pazartesi günü İran ile oynayacağı özel maçta, Özbekistan Futbol Federasyonundan hakem Valentin Kovalenko düdük çalacak.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 13:20
Puan Ver : Türkiye-İran Maçının Hakemi Belli Oldu(7/10)3

A Milli Futbol Takımının 28 Mayıs Pazartesi günü İran ile oynayacağı özel maçı, Özbekistan Futbol Federasyonundan hakem Valentin Kovalenko yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Özbek hakem Kovalenko yönetecek.

HÜSEYİN GÖÇEK DÖRDÜNCÜ HAKEM

Saat 21.15'te başlayacak müsabakada Kovalenko'nun yardımcılıklarını, Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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