TÜRKİYE İLE ABD ANLAŞTI! YPG MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLİYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD temaslarında anlaşmaya varmış ve Türkiye ile ABD, YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi konusunda anlaşmıştı.
Reuters'ın aktardığına göre, terör örgütü YPG tarafından yapılan açıklamada, askeri danışman olarak adlandırılan teröristlerin Menbiç'ten çekileceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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