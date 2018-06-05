Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD temaslarında anlaşmaya varmış ve Türkiye ile ABD, YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi konusunda anlaşmıştı.

Reuters'ın aktardığına göre, terör örgütü YPG tarafından yapılan açıklamada, askeri danışman olarak adlandırılan teröristlerin Menbiç'ten çekileceği belirtildi.

Kaynak: haberinburada