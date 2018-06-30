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Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle Oldu
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Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle Oldu

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ BAŞKANI İSMAİL GÜLLE OLDU

Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu'nda Başkanlığa İsmail Gülle seçildi. Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşen seçimlere Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

Tarih : 30 Haziran 2018, 18:20
Puan Ver : Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle Oldu(10/10)6

Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu'nda Başkanlığa İsmail Gülle seçildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM DA KATILDI

Haliç Kongre Merkezin'nde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen TİM 25. Olağan Genel Kurulu'nda Başkanlık seçimleri sonuçlandı.

İSMAİL GÜLLE 149 OYLA BAŞKAN SEÇİLDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bugünkü 25'inci Olağan Genel Kurul'unda yeni başkanını seçti. Başkanlık için İsmail Gülle, Oğuz Satıcı ve Tahsin Öztiryaki yarıştığı seçimde en fazla oyu alan İsmail Gülle, ihracatçıların yeni başkanı oldu. Gülle 149, Tahsin Öztiryaki 140 ve Oğuz Satıcı 109 oy aldı.

İSMAİL GÜLLE KİMDİR?

1960 yılında Sivas'ta doğan İsmail Gülle, ilk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde ihtisas programını tamamlayan Gülle, halen pamuk ipliği üretimi, örme kumaş imalatı, boya tekstil terbiyesi yapan ve kendi enerjisini kendisi üreten entegre bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyor. 2003-2018 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdüren Gülle, aynı zamanda, Sivas İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmekle birlikte, İSO ve İTO Üyesi'dir. İngilizce bilmektedir. Gülle, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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