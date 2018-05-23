Galatasaray'ın İstediği Futbolcuyu Göztepe Alıyor
Ünlü Kürt Sanatçı Ciwan Haco Yeni Albümünü Selahattin Demirtaş'a Hediye Etti
Düğünden Sonra Katıldığı Etkinlikte Konuşma Yapan Prens Harry'yi Arı Soktu
Türkiye İçin Üretildi! İşte İlk Uçuş Görüntüleri
Erdoğan Meydanlara İniyor! İşte Startı Vereceği Kent
Eski Sevgilisinin Evine Girip Yataktaki Kadınla Görüntülerini Çekti
Güney Koreli Gazeteciler Kuzey Kore Yolunda! Nükleer Deneme Sahası'nın Boşaltılmasını İzleyecekler
İşkur 5 Bin Yeni Personel Alacak
Gomis'ten Valbuena'ya: Fatih Hoca Seni Çok Beğeniyor
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Adaylarına 500'er Lira Bağış Yaptı
Meclis'in Kavgacı Milletvekilleri Listelere Giremedi
İş Arkadaşına Kalıbının Adamı Değilsin Dedi Tazminatsız Kovuldu
Yaşlı Hastalar Vakit Geçirmek İçin Polikliniklere Gittiği Ortaya Çıktı
S&P'den Merkez Bankasına Uyarı: Faizleri Yükseltin
Benzin Ve Motorinde Ötv İndiriminin Devlete Maliyeti 594 Milyon Lira
Aralarında Türkler De Var! Kadın Mahkumlara 10 Dakikada İdam
Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kötü Haber Geldi
Fetö'nün Tsk'daki Kripto Yapılanmasına Operasyon: 70 Gözaltı Kararı
Dizideki 'hayali Davet' Sosyetik Güzeli Kızdırdı
Yargıtay'dan Tüm Çalışanları İlgilendiren Emsal Niteliğinde Karar!

Türkiye için üretildi! İşte ilk uçuş görüntüleri

TÜRKİYE İÇİN ÜRETİLDİ! İŞTE İLK UÇUŞ GÖRÜNTÜLERİ

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Türkiye için üretilen ilk F-35A uçağının Lockheed Martin Texas Fort Worth tesislerinden havalanışına dair görüntüleri yayınladı.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 12:10
Puan Ver : Türkiye İçin Üretildi! İşte İlk Uçuş Görüntüleri(7/10)3

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 11 Haziran'da ilk uçuşunu gerçekleştiren Türkiye'nin F-35A savaş uçağının görünleri paylaştı. 18-001 kuyruk numarasına sahip olan uçak, arkasında bir Türk bayrağı taşıyor.

TESLİMAT 21 HAZİRAN'DA

Uçağın test ve kabul işlemlerinden sonra 21 Haziran'da Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor.

F-35A üzerindeki Türk Hava Kuvvetleri forsu ise dikkat çekti. İlk uçuşta Türk F-35A'ya Lockheed Martin'e ait F-16 uçağı eşlik etti.

5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI

F-35 Lightning II savaş uçakları, F-22 Raptor'dan sonra seri üretimine geçilen 5. nesil çok fonksiyonlu savaş uçağı olarak biliniyor.

Yeni nesil savaş uçağının A, B ve C olmak üzere üç farklı versiyonu bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  İçin  Üretildi  İşte  İlk  Uçuş  Görüntüleri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER