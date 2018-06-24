Panama'yı Dağıtan Harry Kane, Gol Krallığında Zirveye Çıktı
Ünlü Şarkıcı Oy Tercihini Sosyal Medyadan Açıkladı!
Son Dakika! Muharrem İnce Ysk Önünde Konuştu: Ne Yaparlarsa Yapsınlar Kazanacağız
Türkiye Genelinde Sandıklar Kapandı, Oy Sayım İşlemine Başlandı
Sandık Başına Gelen İbrahim Tatlıses: Ben Gönüllerin Vekiliyim
Suruç Olaylarına İlişkin Hükümetten İlk Yorum!
Olay Yaratan Görüntü Hakkında İlk Açıklama Geldi
Nerede Kullanacakları Merak Konusuydu! Afrin Kahramanları Oy Verdi
Dünya Kupasının Kritik Maçı Cüneyt Çakır'ın
Sedat Peker, Vatandaşlara Çağrı Yaptı: Verdiğiniz Oyun Pusulasını Paylaşın, Cezanızı Ben Öderim
Suruç'ta Yaşanan Olaylara Savcılık El Koydu
Türk Olan Yattara, Oyunu Kullandı: İnşallah Oy Attığım Parti Kazanır
İki Oy Birden Kullanan Vatandaş, Videosunu Sosyal Medyadan Paylaştı
Trabzonspor'un Anlaşamadığı Futbolcu Göztepe'ye Gidiyor
Suruç'ta Eşi Ve 2 Oğlunu Kaybeden Acılı Anne, Yine De Sandığa Gitti!
Son Dakika! Ağrı'da Sahte Pusula İle Oy Kullanmaya Çalışan 3 Kişi Yakalandı
Polis Havaya Ateş Açarak Durdurduğu Araçta 4 Çuval Oy Pusulası Buldu
Ak Parti'den Aday Olan Kenan Sofuoğlu, Oyunu Kullandı
Son Dakika! Suruç Olaylarıyla İlgili Vali'den İlk Açıklama: Ölü Olduğu İddiaları Asılsızdır
Göztepe'nin Yollarını Ayırdığı Sabri, Galatasaray'a Dönüyor

Türkiye Genelinde Sandıklar Kapandı, Oy Sayım İşlemine Başlandı

TÜRKİYE GENELİNDE SANDIKLAR KAPANDI, OY SAYIM İŞLEMİNE BAŞLANDI

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine başlandı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 17:20
Puan Ver : Türkiye Genelinde Sandıklar Kapandı, Oy Sayım İşlemine Başlandı(7/10)3

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme işlemi sona erdi.

180 BİN 65 SANDIKTA OY KULLANILDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı.

BEKLEYEN SEÇMENLERE İZİN VERİLECEK

Oy verme saati sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişileri saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Genelinde  Sandıklar  Kapandı  Oy  Sayım  İşlemine  Başlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER