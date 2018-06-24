TÜRKİYE GENELİNDE SANDIKLAR KAPANDI, OY SAYIM İŞLEMİNE BAŞLANDI
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine başlandı.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme işlemi sona erdi.
180 BİN 65 SANDIKTA OY KULLANILDI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı.
BEKLEYEN SEÇMENLERE İZİN VERİLECEK
Oy verme saati sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişileri saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.
Kaynak: haberinburada
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