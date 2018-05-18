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TÜRKİYE, ABD'YE RESTİ ÇEKTİ! 11 ÜRÜNE TEDBİR GELİYOR


Türkiye, ABD'ye resti çekti! 11 ürüne tedbir geliyor
Tarih : 18 Mayıs 2018, 15:00
Puan Ver : Türkiye, Abd'ye Resti Çekti! 11 Ürüne Tedbir Geliyor(7/10)3

ABD'nin ilave gümrük vergisi uygulamasında Türkiye'nin muaf tutulmasına yönelik girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine ABD'ye karşı ilk adım atılıyor. Bu kapsamda ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünleri ithalatında karşı tedbirler uygulanacak.

GİRİŞİMLER SONUÇSUZ KALDI

Ekonomi Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgilere göre, ABD'nin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle 23 Mart'tan bu yana uyguladığı söz konusu önlemlerden Türkiye'nin muaf tutulması için başlatılan girişimlerin sonuçsuz kalması, ABD tarafının uzlaşmacı tutum sergilememiş olması, diyalog ve işbirliğinin gelişmesini de önledi.

TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLİYOR

ABD'nin yerli üreticileri korumaya yönelik olduğunu iddia ettiği ilave vergi uygulamasına karşı Türkiye, uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri ve ABD'nin Türk demir-çelik ürünlerinin ihracatının engellenmesinin oluşturduğu zarara paralel uygun önlemleri hayata geçirme kararı aldı.

11 ÜRÜNÜ İÇERİYOR

Bu kapsamda Türkiye, söz konusu önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1,8 milyar dolar seviyesinde bulunan ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde aynı şekilde 266,5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulayacak.

ÇÖZÜM İÇİN HER TÜRLÜ ADIM ATILDI

ABD tarafından milli güvenlik endişeleri gerekçe gösterilerek, bazı demir-çelik ürünlerine yüzde 25, alüminyum ürünlerine ise yüzde 10 ilave gümrük vergisinin hayata geçirilmesi sonrası Türkiye adına görüşmeler, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütüldü.

Kararın hemen ardından Bakan Nihat Zeybekci, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'a Türkiye'nin söz konusu uygulamadan istisna tutulmasına yönelik talebini iletmişti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüşmesinde vergi kararını gündeme getirmişti.

BAZI ÜLKE VE ÜRÜNLERE MUAFİYET SAĞLANDI

ABD, ticaret açığı, demir-çelik ticaretinin daha adil hale getirilmesi için işbirliği yapılması, demir-çelik ihracatının miktar kısıtlamasına tabi olması ve müttefiklik ilişkileri ile savunma harcamaları gibi unsurları dikkate alarak, bu ilave gümrük vergilerinden bazı ülke ve ürünlerin istisna tutulabileceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda 30 Nisan 2018'de Arjantin, Avustralya, Brezilya ve Güney Kore'ye daimi muafiyet sağlanırken, Kanada, Meksika ve AB ülkelerine verilen geçici muafiyet 1 Haziran 2018'e kadar uzatılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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