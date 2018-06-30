TÜRKAN ŞORAY OYUNCULUĞU BIRAKTIĞINI AÇIKLADI
Yeşilçam'ın tescilli en iyi kadın oyuncu ünvanına sahip aktrisi Türkan Şoray, iyi senaryolar gelmediği gerekçesiyle oyunculuğu resmen bıraktığını açıkladı.
Yeşilçam'ın Sultanı ünvanını elinde bulunduran ve dünyanın en çok başrolde oynayan aktrisi Türkan Şoray, değerlendirmeye alabileceği senaryoların gelmediği gerekçesiyle oyunculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
OYUNCULUĞU BIRAKTIM
Habertürk'e konuşanTürkan Şoray 58 yıllık kariyerine " Artık iyi senaryolar gelmiyor oyunculuğu bıraktım, gerçekten böyle bir karar aldım" diyerek nokta koyduğunu söyledi.
OYUNCULUĞA İLK NASIL BAŞLADI?
1960'ta Türker İnanoğlu'nun teşvikiyle 'Köyde Bir Kız Sevdim' ile sinemaya başlayan Türkan Şoray, canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına damga vurdu. Filmografisinde 222 sinema filmi, 12 televizyon dizisi bulunan , yönettiği 5 film ve yazdığı iki senaryoyla da sinemaya katkıda bulunan Şoray, Türkiye'deki film festivallerinden 6 kez 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.
KARİYERİNDE DÜNYA REKORU SAHİBİ
Filmografisinde 222 sinema filmi, 12 televizyon dizisi bulunan güzel aktiris Türkan Şoray, 1960 yılında, 15 yaşındayken 'Köyde Bir Kız Sevdim' ile başladığı oyunculuk kariyerindeki 222 başrolle, bu alanda dünya rekoru sahibi.
SON OLARAK YER ALDIĞI PROJELER
Son olarak 'Uzaklarda Arama' isimli film ile 'Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam' adlı dizide rol alan usta oyuncu, Türkiye'deki film festivallerinden 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 6 ödül kazanmıştı. Sultan, Roma Film Festivali, Moskova Film Festivali, Taşkent Film Festivali ve Akdeniz Ülkeleri Film Festivali'nde de aynı ödüle layık görülmüştü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Minik Eylül Cinayetine Ak Parti'den Sert Açıklama: Sıfır Tolerans Gösterilecek
- Son Başbakan Binali Yıldırım, Yaptığı Espriyle Salondakileri Kahkahaya Boğdu
- Türkiye'ye Yasa Dışı Yollarla Sokulan Pitonlar, İnternette Satışa Çıkarıldı
- Antalya'da Korkutan Manzara! Aynı Anda Oluşan 4 Hortum Paniğe Sebep Oldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonominin Başına Daron Acemoğlu Mu Geçirecek?
EKONOMİ HABERLERİ
- Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım
- Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Evini Kiraya Verdi, Döndüğünde Gördüğü Manzara Karşısında Ağzı Açık Kaldı
- 2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor
- Çin'de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
- Kanada'da 24 Eşi Ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi
- Komşularıyla Arazi Anlaşmazlığı Yaşayan Hayırsız Evlat, Annesini Traktörün Önüne Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar