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Türkan Şoray Oyunculuğu Bıraktığını Açıkladı

TÜRKAN ŞORAY OYUNCULUĞU BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Yeşilçam'ın tescilli en iyi kadın oyuncu ünvanına sahip aktrisi Türkan Şoray, iyi senaryolar gelmediği gerekçesiyle oyunculuğu resmen bıraktığını açıkladı.

Tarih : 30 Haziran 2018, 13:20
Puan Ver : Türkan Şoray Oyunculuğu Bıraktığını Açıkladı(5/10)1

Yeşilçam'ın Sultanı ünvanını elinde bulunduran ve dünyanın en çok başrolde oynayan aktrisi Türkan Şoray, değerlendirmeye alabileceği senaryoların gelmediği gerekçesiyle oyunculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

OYUNCULUĞU BIRAKTIM

Habertürk'e konuşanTürkan Şoray 58 yıllık kariyerine " Artık iyi senaryolar gelmiyor oyunculuğu bıraktım, gerçekten böyle bir karar aldım" diyerek nokta koyduğunu söyledi.

OYUNCULUĞA İLK NASIL BAŞLADI?

1960'ta Türker İnanoğlu'nun teşvikiyle 'Köyde Bir Kız Sevdim' ile sinemaya başlayan Türkan Şoray, canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına damga vurdu. Filmografisinde 222 sinema filmi, 12 televizyon dizisi bulunan , yönettiği 5 film ve yazdığı iki senaryoyla da sinemaya katkıda bulunan Şoray, Türkiye'deki film festivallerinden 6 kez 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.

KARİYERİNDE DÜNYA REKORU SAHİBİ

Filmografisinde 222 sinema filmi, 12 televizyon dizisi bulunan güzel aktiris Türkan Şoray, 1960 yılında, 15 yaşındayken 'Köyde Bir Kız Sevdim' ile başladığı oyunculuk kariyerindeki 222 başrolle, bu alanda dünya rekoru sahibi.

SON OLARAK YER ALDIĞI PROJELER

Son olarak 'Uzaklarda Arama' isimli film ile 'Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam' adlı dizide rol alan usta oyuncu, Türkiye'deki film festivallerinden 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 6 ödül kazanmıştı. Sultan, Roma Film Festivali, Moskova Film Festivali, Taşkent Film Festivali ve Akdeniz Ülkeleri Film Festivali'nde de aynı ödüle layık görülmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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