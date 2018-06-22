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Türk ve ABD'li Askeri Yetkililer Menbiç'te Koordinasyon Toplantısı Yaptı

TÜRK VE ABD'Lİ ASKERİ YETKİLİLER MENBİÇ'TE KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPTI

Türk ve ABD'li askeri yetkililer Menbiç'te bir araya geldi. Askeri yetkililer Menbiç'te atılacak adımları masaya yatırdı.

Tarih : 22 Haziran 2018, 23:20
Puan Ver : Türk Ve Abd'li Askeri Yetkililer Menbiç'te Koordinasyon Toplantısı Yaptı(7/10)3

Türk ve ABD'li askeri yetkililer Menbiç'te bir araya geldi. Askeri yetkililer Menbiç'te atılacak adımları masaya yatırdı.

MENBİÇ'TE YOL HARİTASINI MASAYA YATIRDILAR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk ve ABD'li askeri yetkililer Münbiç konusunda varılan anlaşmanın koordineli olarak yürütülmesi için bugün Münbiç'te bir araya geldi. Türk ve ABD'li yetkililerin yarın da bir araya gelecekleri öğrenildi. Görüşmelerde sorun olmadığı ve koordineli olarak devam ettiği öğrenildi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DEVRİYE GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'in terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede üçüncü devriye görevini tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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