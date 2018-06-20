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Türk Silahlı Kuvvetleri, Münbiç'te ikinci devriye görevine başladı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, MÜNBİÇ'TE İKİNCİ DEVRİYE GÖREVİNE BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Münbiç'in YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede ikinci devriye görevine başladı.

Tarih : 20 Haziran 2018, 16:40
Puan Ver : Türk Silahlı Kuvvetleri, Münbiç'te İkinci Devriye Görevine Başladı(5/10)1

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'in YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetlerinde, ilçede ikinci devriye görevine başladı.

TSK CEPHE HATTINI BİRBİRİNDEN AYIRAN BÖLGEYE GİRDİ

TSK'ya ait zırhlı araçlar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesi ile Münbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı civarına girdi.

TSK ABD İLE EŞ ZAMANLI DEVRİYE FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

TSK ile eşzamanlı olarak ABD unsurları da üslerinin bulunduğu Dadat ilçesi karşısında devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.

İLK DEVRİYE 18 HAZİRANDA GERÇEKLEŞMİŞTİ

İlk devriye faaliyeti, 18 Haziran'da gerçekleştirilmişti.ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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