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Türk işçiyi gözaltına alan Yunanistan'dan geri adım geldi

TÜRK İŞÇİYİ GÖZALTINA ALAN YUNANİSTAN'DAN GERİ ADIM GELDİ

Son dakika! Sınırı geçtiği iddiasıyla Yunanistan'da gözaltına alınan kepçe operatörü Türkiye'ye iade edildi.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 17:00
Puan Ver : Türk İşçiyi Gözaltına Alan Yunanistan'dan Geri Adım Geldi(8/10)4

Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece ülkeye yasa dışı giriş yapmaktan suçlu bulunarak, 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 avro para cezasına mahkum edilen belediye işçisi, Türkiye'ye iade edildi.

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI KARŞILADI

Pazarkule Sınır Kapısı'nda Türk yetkililere teslim edilen işçi Musa Alerik, polisteki işlemlerinin ardından sınır kapısında aralarında Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural'ın da bulunduğu yetkililer, ailesi ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Serbest bırakıldığı için büyük bir sevinç yaşayan Alerik, gazetecilere yaptığı açıklamada sınırı yanlışlıkla geçtiğini söyledi.

"YANLIŞLIKLA GEÇTİM"

Ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Alerik, "Bir hata sonucu yanlışlıkla onların bölgesine geçtim. Böyle yani. Gittim orada misafir gibi iyi karşıladılar. Yunan polisi olsun, Yunan mahkemesi beni haklı buldular. Çünkü ben yanlış yapmadım. Ben izinsiz bir şey yapmadım. Ondan dolayı beni affettiler. İyi baktılar gerçekten. Bir otel gibi olmasa da yani gerçekten polislerinden tutun her şeyi iyi davrandılar. Yemeğimi getirdiler yani." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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