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Türk hakem, U17 Avrupa finalini yönetecek

TÜRK HAKEM, U17 AVRUPA FİNALİNİ YÖNETECEK

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Halil Umut Meler, Pazar günü İtalya ile Hollanda arasındaki UEFA U17 Avrupa Şampiyonası final maçını yönetecek.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 15:20
Puan Ver : Türk Hakem, U17 Avrupa Finalini Yönetecek(5/10)1

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Halil Umut Meler, 20 Mayıs 2018 Pazar günü İtalya ile Hollanda takımları arasında oynanacak UEFA U17 Avrupa Şampiyonası final müsabakasını yönetecek.

MAÇ 20:15'TE BAŞLAYACAK

İngiltere'nin Rotherham şehrindeki New York Stadyumu'nda TSİ 20:15'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Robert Steinacher ile Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Peter Kobor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Fesnic olacak.

DAHA ÖNCE 3 MAÇ YÖNETTİ

Meler, 4 Mayıs'ta başlayan turnuvada finalden önce de İngiltere - İsrail, Hollanda - İspanya ve Bosna Hersek - İrlanda Cumhuriyeti maçlarında düdük çaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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