Sonunda Resti Çekti: Gitmemi İstiyorsanız Paramı Verin
Süper Lig Ekibinden Salih Uçan Bombası!
Muhammed Salah'ı Sakatlayan Sergio Ramos'tan Skandal Sözler
3 Çocuk, Buldukları Tüfekle Oynarken 11 Yaşındaki Arkadaşını Vurdu
Türk Futbolunda Skandal Eksik Olmuyor! Antrenör Yan Hakemi Tokatladı
Karius'un Yediği Skandal Golle İlgili Şoke Eden Detay
Erdoğan'ın Minik Kıza Sorusu, Isparta Mitingine Damga Vurdu
Erdoğan Döviz Manipülasyonu Yapanlara Sert Çıktı: Kurla Falan Bizi Vuramazsınız
Beşiktaş Yusuf Şimşek'le Anlaştı
Muharrem İnce'nin Kanal İstanbul Vaadine Isparta'dan Yanıt Verdi
Onlarca Kadının Taciz Ve Tecavüz İle Suçladığı Weinstein 1 Milyon Dolar Kefaletle Serbest Kaldı
Beşiktaş Demba Ba Transferinde Mutlu Sona Ulaştı
Erdoğan'ı Uyardı: Bir Daha Böyle Bir Laf Ederse Onu Perişan Edeceğim
Polis Akademisi, 73 İlde 7 Bin Bekçi Alacak
Nikah İşlemleri İçin Evrak Gönderdi, Adına Onlarca Gsm Hattı Açıldı
Beşiktaş Rekor Gelir İçin Geri Sayımda
Ak Parti'nin Diyarbakır Aday Tanıtım Toplantısında Kavga Çıktı
Ünlü Oyuncu Gazme Özçelik Suriyeli Aileyle Birlikte İftar Yaptı
Ali Koç, Aykut Kocaman Kararını Canlı Yayında Duyurdu
Escinsel Fetö İmamı, Aıds Testi Yaptırmak İsterken Yakalandı

Türk futbolunda skandal eksik olmuyor! Antrenör yan hakemi tokatladı

TÜRK FUTBOLUNDA SKANDAL EKSİK OLMUYOR! ANTRENÖR YAN HAKEMİ TOKATLADI

Muğla'nın Ula İlçesi'nde Gökova ile Akçapınar arasında oynanan amatör maçta antrenör yan hakeme tokat attı.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 17:00
Puan Ver : Türk Futbolunda Skandal Eksik Olmuyor! Antrenör Yan Hakemi Tokatladı(6/10)2

Muğla'nın Ula İlçesi'nde oynanan amatör maçta komiteye kızan yardımcı antrenörün öfke ile attığı tokat yan hakeme isabet etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula Gazi Kupası Futbol Turnuvasının yarı final maçında Gökova ile Akçapınar karşılaştı. Oynanan maçta, konuk takımın yardımcı antrenörü yan hakeme yumruk attı, kalecisi rakip futbolculara saldırdı.

KADIN TARAFTARLAR "KIRSANA BACAĞINI" DİYE BAĞIRDI

Kadın seyircilerin, 'Kırsana bacağını' diye bağırması dikkat çekti. Gökova - Akçapınar maçında, konuk takımın yardımcı antrenörü Bekir Bülbül, turnuvada, 'Oyuncular aynı köyde oturuyor olacak' kuralının ihlal edildiğini, Gökova'nın kadrosunda biri Vanlı biri de Muğla merkezde yaşayan 2 futbolcu olduğunu belirterek komiteye itirazda bulundu. İtirazı kabul edilmeyen Bülbül öfkelendi. Savurduğu yumruk yan hakeme isabet etti. Yan hakem sendelerken sahada gerginlik de arttı. Gökova'nın 3-1 kazandığı maçın ardından gerginlik devam etti. Akçapınar kalecisi rakip futbolculara saldırırken, tribündeki kadın taraftarların, 'Vursana, bacağını kırsana' diye bağırmaları dikkat çekti.

Öte yandan, Bülbül'ün daha sonra yan hakemin yanına giderek, "Yanlışlıkla oldu, özür dilerim" dediği öğrenildi.

Gökova takımı, Gölcük - Ula Gençlik maçının galibiyle final maçı oynayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türk  Futbolunda  Skandal  Eksik  Olmuyor  Antrenör  Yan  Hakemi  Tokatladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER