FIFA'nın Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda kullanacağı Video Yardımcı Hakem Sistemi, online olarak Türkiye'de resmi bir maçta ilk defa Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakalarında uygulanacak.

Bu sezon çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları gerçekleştirilen VAR'ın hayata geçmesi için Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Play-Off maçları öncesinde statü değişikliği yaptı.

"ADALETİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bu karar sonrasında Spor Toto 1. Lig'de 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde oynanacak Play-Off yarı finalleri ile 19 Mayıs'ta yapılacak Play-Off finalinde Video Yardımcı Hakem Sistemi online olarak hayata geçecek. Tüm kararlarda yüzde 100 doğruluk elde etmeyi değil, futbolun akışı bozmadan adaleti sağlamayı hedefleyen VAR sistemi TFF, FIFA ve IFAB arasında yapılan protokoller uyarınca gerçekleşecek. VAR uygulamasının Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakalarında kullanılması için katılımcı 4 kulüp de mutabakat sağladı.

FIFA'nın Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda kullanacağı Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi, online olarak Türkiye'de resmi bir maçta ilk defa Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakalarında uygulanacak.

Bu sezon çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları gerçekleştirilen VAR'ın hayata geçmesi için Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Play-Off maçları öncesinde statü değişikliği yaptı. Bu karar sonrasında Spor Toto 1. Lig'de 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde oynanacak Play-Off yarı finalleri ile 19 Mayıs'ta yapılacak Play-Off finalinde Video Yardımcı Hakem Sistemi online olarak hayata geçecek.

Tüm kararlarda yüzde 100 doğruluk elde etmeyi değil, futbolun akışı bozmadan adaleti sağlamayı hedefleyen VAR sistemi TFF, FIFA ve IFAB arasında yapılan protokoller uyarınca gerçekleşecek. VAR uygulamasının Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakalarında kullanılması için katılımcı 4 kulüp de mutabakat sağladı.

VAR sisteminin uygulanacağı müsabakalar:

'VİDEO HAKEM' SİSTEMİ NASIL UYGULANACAK?

"Minimum müdahale maksimum fayda" sloganı ile hayata geçirilen Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) online uygulamasında yayıncı kuruluşun tüm kamera görüntüleri VAR aracına aktarılacak. VAR aracında Video Yardım Hakemi ile birlikte Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) görev yapacak. Müsabaka hakemi ile VAR arasında doğrudan iletişim kurulacak.

Sisteme göre ya müsabaka hakemi VAR'a 'TV ekran işareti yaparak' bir inceleme isteyecek veya VAR hakemi, maçın hakemine pozisyonun izlenmesi için tavsiyede bulunacak. İkinci adımda VAR hakemi pozisyonu videodan izleyip hakeme tavsiyede bulunacak. Üçüncü adımda müsabaka hakemi ya sahanın kenarında bulunan ekrandan videoyu izleyerek ya da VAR'ın verdiği bilgiyi kabul ederek uygun kararını verecek. Uygulama gereğince her zaman son kararı müsabaka hakemi verecek. İlk karar sadece çok açık şekilde yanlış ise değiştirilecek.

HANGİ POZİSYONLARDA 'VİDEO HAKEM' DEVREYE GİRECEK?

Maçın seyrini değiştiren bariz hatalar için video yardımı almayı amaçlayan Video Yardımcı Hakem Sistemi, yalnızca hakem bir karar verdikten sonra veya ciddi bir olayın gözden kaçması durumunda kullanılacak.

VAR uygulaması sadece 4 kategorideki olaylarla sınırlı olacak:

1-Goller: Golden önce golün geçersiz olması için bir ihlalin olup olmadığını bildirmek.

2-Penaltı ve penaltı değil kararları: Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olmadığını bildirmek.

3-Direkt kırmızı kartlar (2. İhtarlar hariç): Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olmadığını bildirmek.

4-Yanlış oyuncuya kart gösterilmesi: Hakemin yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunda veya hangi oyuncunun cezalandırılmasının gerektiğini bildirmek.

İHLALLERDE NASIL BİR UYGULAMA YAPILACAK?

VAR uygulaması esnasında hakemin kararına etki etmeye yönelik davranışlara da müsamaha gösterilmeyecek. Müsabaka hakeminin saha kenarında bulunacak monitörden inceleme yaparken, bu alana girip hakeme müdahale eden futbolcu ihtar alacak. Yine bu alana giren takım görevlileri oyun alanı dışına çıkarılacak. Oyun esnasında VAR incelemesi isteyen oyuncu ihtar alırken takım görevlisi de oyun alanı dışına çıkarılacak.

Kaynak: haberinburada