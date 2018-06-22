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Türk basketbolunda yabancı sınırı değişti

TÜRK BASKETBOLUNDA YABANCI SINIRI DEĞİŞTİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde takımlar, 2018-2019 sezonundan itibaren maç kadrolarında 6 yerine en fazla 5 yabancı oyuncu bulundurabilecek.

Tarih : 22 Haziran 2018, 19:20
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yabancı sayısını düşürdü. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde 2018-2019 sezonundan itibaren takımların maç kadrolarında 6 yerine 5 yabancı oyuncu bulunabilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, karar ile ilgili olarak "Türk sporcularımızın takımlarında daha çok oynama fırsatı bulmaları çok önemli. Basketbolumuzun gelişmesi için her türlü kararlı adımı attık ve atmaya da devam edeceğiz" ifadeleri ile duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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