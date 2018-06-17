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Türk Bandıralı Yük Gemisi Hırvatistan'da Batıyor
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Türk Bandıralı Yük Gemisi Hırvatistan'da Batıyor

TÜRK BANDIRALI YÜK GEMİSİ HIRVATİSTAN'DA BATIYOR

"Haksa" isimli Türk bandıralı yük gemisi, Hırvatistan'ın Jabuka Adası açıklarında su almaya başladı. Gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tarih : 17 Haziran 2018, 15:20
Puan Ver : Türk Bandıralı Yük Gemisi Hırvatistan'da Batıyor(5/10)1

Hırvatistan Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adriyatik Denizi'nde Hırvatistan'ın Jabuka Adası açıklarında Türk bandıralı bir yük gemisinin su almaya başladığını bildirdi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Haksa" isimli yük gemisinin su almaya başladığını sabahın erken saatlerinde Rijeka Arama Kurtarma Merkezine (MRCC) bildirilmesi üzerine Hırvatistan ve İtalya'ya ait arama kurtarma gemileri ile Brodospas firmasına ait römorkun olay yerine intikal ettiği belirtildi.

8 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

85 metre uzunluğundaki geminin 11'i Türk, 2'si Hindistan vatandaşı olan 13 kişilik mürettebattan 8'i, İtalya'ya ait "Valcadorea" isimli tanker gemisinin yardımıyla tahliye edilirken, gemi kaptanının, 4 kişiyle gemide kalacağını açıkladığı kaydedildi.

Tahliye edilen 8 kişinin Split Limanı'na götürüldüğü bilgisinin yer aldığı açıklamada, gemide kalan 5 kişinin diğer kurtarma ekipleri gelene kadar batmayı engellemeye çalışacağı aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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