TÜRK ASKERİ KUZEY IRAK PKK'NIN KAMPLARINI YIKIP ÜS BÖLGELERİ KURDU
Kuzey Irak 23 km temizleyen Türk askeri, Hakurk'ta örgütün Armuş, Avaşin Basyan ve Kani Rash'da kamp olarak kullandığı alanlara üs bölgeleri kurdu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sınır ötesi operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerden temizlenen Hakurk'ta örgütün Armuş, Avaşin Basyan ve Kani Rash'da kamp olarak kullandığı alanlara Mehmetçik tarafından üs bölgeleri kuruldu.
131 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türkiye sınırından Irak'ın kuzey topraklarına doğru 23 kilometrelik alanı teröristlerden temizleyen Mehmetçik, açtığı ve halen yapımı devam eden yeni yollarla da bu üsleri hem birbirine hem de Türkiye'ye bağladı. 11 Mart'tan bu yana kararlılıkla süren operasyonda şu ana kadar 131 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
BÖLGE HALKI TÜRK ASKERİNE TEŞEKKÜR EDİYOR
Operasyonla gerek ülkenin gerekse bölgenin güvenliğini sağlayan Mehmetçik, önceki yıllarda terör örgütü PKK üyeleri tarafından Irak'ın kuzeyinde kullanılmasına izin verilmeyen arazilerin de ekilip biçilmesini sağlıyor. Teröristlerden temizlenen alanlarda tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan bölge halkı, Mehmetçik'e teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor.
PKK'NIN KORKULU RÜYASI
Mehmetçik, terörle mücadelede çoğu yerli ve milli olan son teknoloji cihazlarla savunma araçları kullanıyor. Bunlardan özellikle insansız hava araçları, teröristlerin korkulu rüyası haline geldi. Mehmetçik kullandığı, drone "Serçe 3", Milli Piyade Tüfeği "MPT-76", "Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA)", 7/24 gözetleme yapan "ASIR", lazer hedef işaretleme cihazı "Engerek" ve çeşitli termal kamera ve savunma silahlarıyla sınırda adeta kuş uçurtmuyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kalkış Sırasında Uçağa Yıldırım Düştü! Dehşet Anları Kamerada
- Laiklik Elden Gidiyor Söylemi İle Tanınan Süleyman Amca Miting Yaptı
- Muharrem İnce 24 Haziran'da Alacağı Oy Oranını Açıkladı
- İlişkiler Bıçak Sırtı! Çin'de Abd'li Diplomata 'sonic' Saldırı
- Eşi, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Etti, Son Fotoğrafını Paylaştı
EKONOMİ HABERLERİ
- Fed'den Faiz Yükseltme Sinyali Geldi!
- Erdoğan'dan Döviz Kurundaki Dalgalanmaya İlk Yorum: Gerçeklerle Uyumlu Değil!
- Denetimler Başladı! Uber Sürücülerine Ve Yolculara Ceza Yağdı
- Çanakkale'yi İzmir Ve Balıkesir'e Bağlayan 40 Dakikalık Yol, 5 Dakikaya İnecek
- İstanbul'da Gıda Skandalı! Bilerce İşletmeye Ceza Yağdı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Evinin Arka Bahçesinde Bulduğu Kapağı Kaldıran Adam Tarihi Sığınakla Karşılaştı
- Önce Tecavüz, Sonra İşkence! 14 Yaşındaki Kızı Vahşice Öldürdüler
- İtalya'da Başbakan Adayı Guiseppe Conte Özgeçmişini Şişirmekle Suçlanıyor
- 8 Aydır İşe Gitmeyen Devlet Memurunun Bahanesi Ağızları Açık Bıraktı
- Emekli Polis, Restoranda Yemek Yiyen Ailesini Arabayla Ezdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar