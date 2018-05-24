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Türk Askeri Kuzey Irak Pkk'nın Kamplarını Yıkıp Üs Bölgeleri Kurdu
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Türk Askeri Kuzey Irak PKK'nın Kamplarını Yıkıp Üs Bölgeleri Kurdu

TÜRK ASKERİ KUZEY IRAK PKK'NIN KAMPLARINI YIKIP ÜS BÖLGELERİ KURDU

Kuzey Irak 23 km temizleyen Türk askeri, Hakurk'ta örgütün Armuş, Avaşin Basyan ve Kani Rash'da kamp olarak kullandığı alanlara üs bölgeleri kurdu.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 08:30
Puan Ver : Türk Askeri Kuzey Irak Pkk'nın Kamplarını Yıkıp Üs Bölgeleri Kurdu(10/10)6

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sınır ötesi operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerden temizlenen Hakurk'ta örgütün Armuş, Avaşin Basyan ve Kani Rash'da kamp olarak kullandığı alanlara Mehmetçik tarafından üs bölgeleri kuruldu.

131 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye sınırından Irak'ın kuzey topraklarına doğru 23 kilometrelik alanı teröristlerden temizleyen Mehmetçik, açtığı ve halen yapımı devam eden yeni yollarla da bu üsleri hem birbirine hem de Türkiye'ye bağladı. 11 Mart'tan bu yana kararlılıkla süren operasyonda şu ana kadar 131 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

BÖLGE HALKI TÜRK ASKERİNE TEŞEKKÜR EDİYOR

Operasyonla gerek ülkenin gerekse bölgenin güvenliğini sağlayan Mehmetçik, önceki yıllarda terör örgütü PKK üyeleri tarafından Irak'ın kuzeyinde kullanılmasına izin verilmeyen arazilerin de ekilip biçilmesini sağlıyor. Teröristlerden temizlenen alanlarda tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan bölge halkı, Mehmetçik'e teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor.

PKK'NIN KORKULU RÜYASI

Mehmetçik, terörle mücadelede çoğu yerli ve milli olan son teknoloji cihazlarla savunma araçları kullanıyor. Bunlardan özellikle insansız hava araçları, teröristlerin korkulu rüyası haline geldi. Mehmetçik kullandığı, drone "Serçe 3", Milli Piyade Tüfeği "MPT-76", "Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA)", 7/24 gözetleme yapan "ASIR", lazer hedef işaretleme cihazı "Engerek" ve çeşitli termal kamera ve savunma silahlarıyla sınırda adeta kuş uçurtmuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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