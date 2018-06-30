Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı, Spartak Moskova ile yollarını ayırdı. Deneyimli savunmacı ile Trabzonspor ve Başakşehir yakından ilgileniyor...

Trabzonspor ve Başakşehir'in transfer gündemine gelen Serdar Taşçı, uzun süredir formasını giydiği Spartak Moskova ile yollarını ayırdı. 2013 yılından bu yana oynadığı Rus ekibinde sözleşmesi sona eren tecrübeli stoper kulüpteki misyonunu tamamladı.

"TÜM SPARTAK AİLESİNE TEŞEKKÜRLER"

Kulübün internet sitesinde bir açıklaması yayınlanan Serdar Taşçı "Tüm Spartak ailesine teşekkür etmek istiyorum. Artık veda etme zamanı geldi. Dört buçuk yıl Rusya'nın en büyük kulübünün formasını taşımak benim için büyük bir gururdu. Özellikle harika taraftarımıza teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR YAKINDAN İLGİLENİYOR

Spartak Moskova Kulübü de bugüne kadar olan hizmetleri nedeniyle oyuncusuna bir teşekkür mesajı yayınladı. Bir dönem Almanya Milli Takımında oynayan ve parzerlerin formasını 15 maçta giyen 31 yaşındaki Serdar'ın ismi geçtiğimiz yıl Trabzonspor'un gündemine gelmesinin ardından bu transfer gündeminde de Başakşehir ile anılmıştı.

Kaynak: haberinburada