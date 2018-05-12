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Türk Asıllı Alman Futbolcu İlkay Gündoğan'ın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı

TÜRK ASILLI ALMAN FUTBOLCU İLKAY GÜNDOĞAN'IN YENİ İMAJI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 16:30
Puan Ver : Türk Asıllı Alman Futbolcu İlkay Gündoğan'ın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı(5/10)1

Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan yeni imajını sosyal medyada paylaştı.

Yıldız futbolcunun bıyıklı halini sosyal medyayı salladı.

"BIYIĞINA KURBAN"

İlkay'ın bıyıklı haline bir çok benzetme yapıldı. Bazı taraftarlar yıldız futbolcuyu bir zamanlar herkes tarafından sevilerek izlenen Geniş Aile dizisindeki Ulvi karakterine benzetirken, bir çok taraftar da "bıyığına kurban" diyerek yıldız futbolcunun imajını beğendiğini dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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