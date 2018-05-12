Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan yeni imajını sosyal medyada paylaştı.

Yıldız futbolcunun bıyıklı halini sosyal medyayı salladı.

"BIYIĞINA KURBAN"

İlkay'ın bıyıklı haline bir çok benzetme yapıldı. Bazı taraftarlar yıldız futbolcuyu bir zamanlar herkes tarafından sevilerek izlenen Geniş Aile dizisindeki Ulvi karakterine benzetirken, bir çok taraftar da "bıyığına kurban" diyerek yıldız futbolcunun imajını beğendiğini dile getirdi.

Kaynak: haberinburada