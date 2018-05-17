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Turizm cenneti Ramazan'ın başlamasıyla bomboş kaldı!

TURİZM CENNETİ RAMAZAN'IN BAŞLAMASIYLA BOMBOŞ KALDI!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ramazan ayının başlamasıyla plajlar yabancı turistlerle dolup taşarken, ilçenin sokakları boş kaldı.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : Turizm Cenneti Ramazan'ın Başlamasıyla Bomboş Kaldı!(7/10)3

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ramazan ayının başlamasıyla plajlar yabancı turistlere kaldı. Sıcak havayı fırsat bilen turistler, sahillerde renkli görüntüler oluşturdu.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECE

Ramazan ayının başlamasıyla Marmarisliler evlerine çekilirken sahil ile otel havuz kenarları, yabancı turistlere kaldı. Kent merkezinde caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 33 derece, hissedilen sıcaklık güneş altında 40 dereceye kadar ulaştı.

PLAJLAR TURİSTLERE KALDI

Şehir merkezinden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar yabancı turistlerle doldu. Büyük bölümü Rus ve İngiliz turistlerin doldurduğu plajlarda kimileri şezlonglarda sere serpe güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri de bol bol denize girip serinledi.

İLÇE TERK EDİLMİŞ HALE BÜRÜNDÜ

Paraşüt, banana, jetski ve diğer su sporlarında heyecan arayan yabancı turistler gün boyu eğlendi. Otel havuz kenarları, plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Şehrin ana cadde ve sokakları terk edilmiş ilçe görünümüne bürünürken Marmarisliler evlerine veya gölgelik yerlerde dinlenmeyi tercih etti.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Sıcaklar nem ile birlikte etkisini gösterecektir. Artan nem ile hissedilen sıcaklık fazla olacaktır" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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