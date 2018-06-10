TURABİ OYUNUN ARDINDAN ACI İÇİNDE YERDE KALDI
Dokunulmazlık oyununda Hakan ile karşı karşıya gelen Turabi, oyunu kazandıktan sonra acı içinde kendini yere bıraktı.
Dokunulmazlık oyununda Hakan ile karşı karşıya gelen Turabi, oyunun sonunda acı içinde kendini yere bıraktı. Nefes nefese kalan hızlı yarışmacı yerden bir süre kalkamadı.
"BÜTÜN VÜCUDUM ACIYOR"
Rampadan atlayış sırasında suya çok sert çaptığını ifade eden Turabi, "Betona çarpmış gibi oluyor. Bütün vücudum çok acıyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Dış Cephe Temizliği Yaparken Halatı Kopan İşçi, Hayatını Kaybetti
- Son Dakika! Erdoğan, Cami Krizi Nedeniyle Avusturya'yı Uyardı: Haçlı-Hilal Savaşı İstiyorlar
- Tsk'nın Bir Numaralı Hedefi Kandil Dağı Böyle Görüntülendi! Öcalan, Posteri Asmışlar
- İnce, Adalet Bakanlığına Giden Chp Heyetin Raporunu Açıkladı!
- Efsanelere Konu Olan Dev Yılanı İkiye Böldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Ekvador Liginde Sahayı Arıların Basmasının Ardından Futbolcular Kendini Yere Bıraktı
- Arjantin'in Hocası Jorge Sampaoli İçin Cinsel Taciz İddiası!
- Play-Off Serisinde Heyecan Sürüyor! Tofaş Sahasında Kazanmayı Bildi
- İspanyollar Duyurdu! Guti, Beşiktaş'a Geri Dönüyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'ya 55 Bin Kişilik Yeni Stadyum Müjdesi
DÜNYA HABERLERİ
- Norveç Şirketi Evcil Hayvanı Olanlara Doğum İzni Verecek
- Eşcinsel Olduğundan Şüphelendiği Oğlunu İşkence Ederek Öldürdü
- 25 Yıl Boyunca Gözündeki Rimeli Temizlemeyen Kadının Hali Doktorları Bile Şaşkına Çevirdi
- Burnunda Çıkan Devasa Yaratık Görenlerin Nefesini Kesti
- Bebeğinin Cinsiyetini Doğumda Öğrenen Anne Sevinçten Çılgına Döndü
Bu Haberle İlgili Yorumlar