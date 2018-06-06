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Turabi Gönüllüler'den Şikayetçi Oldu: Böyle Bir Şey Görmedim

TURABİ GÖNÜLLÜLER'DEN ŞİKAYETÇİ OLDU: BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

Survivor'da anlat bakalım oyununda Mustafa Kemal'e kelimeleri anlatmaya çalışan Turabi, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Oyun sonunda Turabi, gönüllüler takımından şakayla karışık şikayetçi oldu.

Tarih : 06 Haziran 2018, 01:40
Puan Ver : Turabi Gönüllüler'den Şikayetçi Oldu: Böyle Bir Şey Görmedim(8/10)4

Survivor'nın anlat bakalım oyununda Mustafa Kemal'e kelimeleri anlatmaya çalışan Turabi, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Oyun sonunda Turabi, gönüllüler takımından şakayla karışık şikayetçi oldu. Turabi "böyle bir şey görmedim" dedi.

KAZANMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF ETTİ

Anlat bakalım oyununda Mustafa Kemal'e, kelimeleri anlatmak için büyük çaba sarf edene Turabi, çabasına rağmen oyundan sayı alamadı. 'Kafamı karıştırdılar' diyen Turabi gönüllüler takımından sakayla karışık şikayetçi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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