A Milli Futbol Takımının 1 Haziran Cuma günü Tunus ile oynayacağı özel maçı İsviçre Futbol Federasyonundan Alain Bieri yönetecek.

1 Haziran Cuma günü oynanacak Türkiye-Tunus özel maçını İsviçre Futbol Federasyonundan Alain Bieri yönetecek.

KARŞILAŞMA CENEVRE'DE OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Cenevre kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada Bieri'nin yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemi ise yine İsviçre Futbol Federasyonundan Stephane de Almedia olacak.

Kaynak: haberinburada