TUNUS İLE İNGİLTERE 20 YIL SONRA KARŞI KARŞIYA GELECEK
Dünya Kupasında Tunus ile İngiltere, yarın oynanacak maçta 20 yıl sonra karşı karşıya gelecek.
2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Tunus ile İngiltere, yarın karşılaşacak.
Volgograd şehrindeki Volgograd Arena'da oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.
Afrika temsilcisi Tunus ile Avrupa'nın güçlü ülkelerinden olan İngiltere, Rusya'da yapacakları maçla 3. kez karşılaşacak. İki ülke, bugüne kadar 1'i resmi 2 kez karşı karşıya geldi.
Geride kalan maçlarda İngiltere 1 galibiyet alırken, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda İngiltere 3 gol atarken, Tunus 1 kez gol sevinci yaşadı.
İLK MAÇ 1990'DA
İki takımın rekabetindeki ilk maç, 1990'da Tunus'un başkenti Tunus'ta oynandı. Hazırlık maçı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İkinci karşılaşma ise Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 1998 FIFA Dünya Kupası'nda oynandı. G Grubu'nda yer alan Tunus ve İngiltere, karşı karşıya geldi. İngiltere, söz konusu maçı 43. dakikada Alan Shearer ve 89. dakikada Paul Scholes'un golleriyle 2-0 galip tamamladı.
İngiltere o grubu 6 puanla Romanya'nın gerisinde ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura çıkarken, Tunus ise 1 puanda kaldı ve turnuvaya veda etti.
İNGİLTERE 15. KEZ DÜNYA KUPASINDA
Belçika ile grubun favorisi olarak gösterilen İngiltere, 15. Dünya Kupası'nı yaşayacak. İngilizler, 1966'da ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etmişti.
İngilizler, o günden sonra katıldıkları 9 turnuvada yarı finalden yukarısını göremedi. Dünya sıralamasında 12. basamakta bulunan İngiltere, organizasyon tarihinde çıktığı 62 maçta 26 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 79 gol atan İngiltere, kalesinde ise 56 gol gördü.
İngiltere'nin, Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu 1986 ve 1990'daki turnuvalarda 10 kez fileleri havalandıran Gary Lineker.
TUNUS, DÜNYA KUPASINDA 5. KEZ YARIŞACAK
Beşinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Tunus, FIFA dünya sıralamasında 21. basamakta bulunuyor.
Tunus, Dünya Kupası'nda oynadığı 12 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Tunus, katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gruptan çıkmayı başaramadı.
Afrika ekibinin turnuva tarihinde attığı 8 gol de farklı isimlerden geldi.
Kaynak: haberinburada
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