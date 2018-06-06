TUNCAY ŞANLI'DAN COMOLLİ İTİRAFI: TOTTENHAM'DAYKEN BENİ İSTEDİ
BeIN Sports yorumcusu Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olacağı iddia edilen Damien Comolli'nin Tottenham'da çalışırken kendisini istediğini açıkladı.
BeIN Sports yorumcularından Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Damien Comolli'nin kendisini Tottenham'a istediğini söyledi. Tuncay, Fenerbahçe ile sportif direktörlük görevi için İstanbul'a gelen Comolli hakkında açıklamalarda bulundu.
"TOTTENHAM'DAN DA TEKLİF VARDI"
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Tottenham'dan teklif aldığını belirten Tuncay, "Fenerbahçe ile sözleşmem bittiğinde birçok teklif vardı, Tottenham'dan da teklif vardı ama bunu Comolli mi yaptı bilmiyorum. Görevde Comolli varsa, olabilir. Umarım bundan sonraki süreçte önemli transferler olur." dedi.
"AYKUT HOCA VALBUENA KRİZİNİ İYİ YÖNETTİ"
Fenerbahçe'nin eksik bölgelerini de değerlendiren Tuncay Şanlı, "Fenerbahçe'ye bir santrafor, bir de yaratıcı oyuncu gerekiyor. Aykut hoca Valbuena krizini bence çok iyi yönetti ama taraftar başka bir şey istiyordu. Taraftar ısınmaya gittiğinde bile alkışlıyordu." sözlerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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