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Tüm askerler hazır, emir geldiği anda harekete geçecekler

TÜM ASKERLER HAZIR, EMİR GELDİĞİ ANDA HAREKETE GEÇECEKLER

Süleyman Şah Türbesi'ni korumakla görevli sınır birlikleri takviye edildi. Askerler, teröristler Münbiç'ten çıkınca Süleyman Şah'ın naaşını eski yerine taşınacak.

Tarih : 05 Temmuz 2018, 07:50
Puan Ver : Tüm Askerler Hazır, Emir Geldiği Anda Harekete Geçecekler(6/10)2

Suriye sınırı, Şanlıurfa'da konuşlu 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı araçlarının Münbiç'e intikaline sahne oluyor. Urfa Tugayı'nda yaşanan hareketliliğin Süleyman Şah Türbesi ile ilgili olduğu ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre türbeyi korumakla görevli Urfa Tugayı, Münbiç ve Karakozak bölgesinin sorumluluğunu da üstlenmiş durumda. Tugaya ait birlikler kapsamlı Münbiç görevi için emir bekliyor.

Bölgeyi karış karış bilen Urfa Tugayı, PKK'nın tahliyesi sonrası Münbiç'te emniyetin sağlanmasında büyük görev üstlenecek. Tugayın Münbiç'e girdikten sonraki en önemli görevi, Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun Karakozak'a yeniden taşınması olacak.

İLK İŞ TÜRBEYİ TAŞIMAK OLACAK

Süleyman Şah Türbesi, terör örgütü DEAŞ tehdidi artınca Şubat 2015'teki gece operasyonuyla Türkiye sınırına daha yakın olan Eşme köyüne taşınmıştı. Bölge daha sonra terör örgütü PKK işgali altına girdi ve ABD'liler buraya 3 üs kurdu. Bölge PKK'lılardan temizlendikten sonraki ilk iş türbenin eski yerine taşınması olacak.

GÜVENLİK ONLARDAN SORULACAK

Yeniden nakliye işleminin başlaması için TSK'nın Tışrin Barajı çevresinde kontrolü sağlaması gerekiyor. Bu önemli görevi önümüzdeki günlerde büyük ölçüde Urfa Tugayı üstlenecek. Tugay, özel birliklerin de desteğiyle, PKK'lıların terk ettiğinden emin olunan bölgelere Münbiçlilerin yeniden yerleştirilmesi için gerekli güvenlik önlemlerini de alacak.

DEAŞ TEHDİDİNİN ARDINDAN 2015'TE GETİRİLMİŞTİ

Süleyman Şah Türbesi, terör örgütü DEAŞ tehdidi artınca Şubat 2015'teki gece operasyonuyla Türkiye sınırına daha yakın olan Eşme köyüne taşınmıştı. Bölge daha sonra terör örgütü PKK işgali altına girdi ve ABD'liler buraya 3 üs kurdu. Bölge PKK'lılardan temizlendikten sonraki ilk iş türbenin eski yerine taşınması olacak.

9 NOKTA TEMİZLENDİ, HALK DÖNÜŞ YAPACAK

TSK, Münbiç'te şu ana kadar 9 devriye görevi icra etti. ABD ile koordineli olarak PKK'lıların çıktığı noktalarda kontrol sağlandı. Mehmetçik adım adım Münbiç merkezine doğru ulaşınca, Afrin'deki gibi halkın eve dönüşü sağlanacak. Güvenlik kaynakları tam temizlik için tarih vermezken, bunun bir süreç olduğuna dikkat çekiliyor.

AFRİNLİ POLİSLER GÖREVDE

Terörden arındırılan Afrin'de eğitim dönemini bitiren 1400 polis daha göreve başladı. Türk güvenlik güçleri tarafından eğitilen polis adayları bölge halkından seçilen isimlerden oluşuyor. Mabadlı, Meydanki, Cinderes, Şeyh Hadid, Bülbül ve Afrin ilçe merkezlerindeki asayiş birimlerinde görev alan polislere 'anti- terör' başta olmak üzere uyuşturucu ve hırsızlığa karşı mücadele gibi alanlarda eğitimler verildi. (Kaynak: YeniŞafak)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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