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Tüketici Derneğinden Devre Mülk Uyarısı: Satış Sözleşmeleri Üzerinden Dolandırıcılık Yapılıyor
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Tüketici Derneğinden Devre Mülk Uyarısı: Satış Sözleşmeleri Üzerinden Dolandırıcılık Yapılıyor

TÜKETİCİ DERNEĞİNDEN DEVRE MÜLK UYARISI: SATIŞ SÖZLEŞMELERİ ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK YAPILIYOR

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, devre tatil ve devre mülk satış sözleşmeleri üzerinden tüketicilerin dolandırıldığını, ciddi mağduriyetler yaşandığını söyledi.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 18:40
Puan Ver : Tüketici Derneğinden Devre Mülk Uyarısı: Satış Sözleşmeleri Üzerinden Dolandırıcılık Yapılıyor(6/10)2

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, devre tatil ve devre mülk satış sözleşmeleri üzerinden tüketicilerin dolandırıldığını, ciddi mağduriyetler yaşandığını, kanuna aykırı devre tatil ve devre mülk satışlarına son verilmesi için etkin denetim istediklerini, bunun için mağdurların listesini vermeye hazır olduklarını açıkladı.

MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMELERİ ÜZERİNDEN TÜKETİCİLER DOLANDIRILIYOR

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, devre tatil ve devre mülk satış sözleşmeleri üzerinden tüketicilerin dolandırıldığını, ciddi mağduriyetler yaşandığını belirtti. Yılmaz, Tüketici Kanunu'nun emredici hükümleri doğrultusunda tüketicinin satıştan bir gün önce bilgilendirilmesi gerekirken aynı gün satış yapıldığına dikkat çekti.

"SATIŞLAR RESMİ BİR ŞEKİLDE YAPILMAMAKTA"

Yılmaz, "Satışlar resmi bir şekilde yapılmamakta, tüketiciye cayma bildirimi verilmemektedir. İmar izni olmayan parseller de satış sözleşmelerine dahil edilmektedir." ifadelerini kullandı. Yılmaz, devre mülklerin tüketiciye zamanında teslim edilmediğini de belirterek, şunları kaydetti: Bu şekilde tüketicinin cebinden haksız kazanç sağlanmakta. Şirketin biri, satış sözleşmeleri üzerinden tüketiciyi adeta yolmuş ve kasalarını doldurmuş. Verilen hukuk mücadelesiyle Tüketici Mahkemeleri, paraların iadesine karar verince şirket, kasalarını boşaltmış ve farklı bir isimle yeni bir şirket kurmuştur. Aynı şirket usulsüzlüklerine devam etmiş, yargı kararları birikince tüketiciye parasını ödememek için tekrar şirketin kasaları boşaltılmış ve üçüncü bir şirket kurulmuştur.

TÜKETİCİNİN KESESİNDEN LÜKS OTELLER İNŞA ETTİLER

Devre mülk dolandırıcılığı yapanların tüketicinin kesesinden lüks oteller inşa ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Devre tatil ve devre mülklerle ilgili mağduriyetlerin ezici çoğunluğu Yalova'da yaşanıyor. Derneğimize sadece bu kentten 300'ün üzerinde başvuru yapıldı.

ETKİN DENETİM TALEBİ

Kanuna aykırı ve keyfi yapılan satışlara son verilmesi için etkin bir denetim istiyoruz. Mağdurların listesini vermeye hazırız." ifadelerini kullandı. Yılmaz, Ankara'da 10 Mayıs'ta toplanan Tüketici Konseyi'nde söz konusu sorunu dile getirdiğini ve bunun resmi kayıtlara geçtiğini belirterek, mahkeme kararlarına rağmen yaşanan mağduriyetlerin çözümü için gerekli tedbirlerin alacağına inandıklarını kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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