TUĞÇE KAZAZ'DAN BEYİN YAKAN SORULAR! KİM KİMİN ADAMI ANLAŞILAMADI
Eski manken Tuğçe Kazaz, Twitter hesabından paylaştığı "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın adamı mı? Meral Akşener'i Devlet Bahçeli mi piyasaya çıkarttı?" sorularıyla yine beyin yaktı.
Siyasi yorumlarıyla gündeme damga vuran eski manken Tuğçe Kazaz, Twitter hesabından takipçileriyle paylaştığı sorularla tabiri caizsse yine beyin yaktı.
KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'IN ADAMI MI?
İşte Tuğçe Kazaz'ın beyin yakan soruları:
Olanı biteni biraz farklı bir gözle okuyunca kafamda canlanan soruları sizinle de paylaşmak istiyorum.
Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın adamı mı?
Meral Akşener'i Devlet Bahçeli mi piyasaya çıkarttı?
Devlet Bahçeli'nin asıl amacı AK Parti'yi tasfiye etmek mi?
Kılıçdaroğlu'nun asıl görevi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tasfiyesi mi?
"BU ÜLKENİN BİR DERİNİ VAR MI VE BU DERİNİN GÖZÜKENİ "DEVLET" Mİ?"
Bu ülkenin bilmediğimiz bir derini var mı ve bu derinin gözükeni "Devlet" mi?
16 yıldır iktidardan nemalanan hesabı dolgun iş adamlarımızın bu Euro/Dolar krizini dindirmek için herhangi bir çabaları var mı?2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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