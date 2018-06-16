Çocuğuna Hasret Kalan Baba Oğlunu Görebilmek İçin Kafasına Silah Dayadı
Dünya Kupasında Messi Sahnede! Arjantin, İzlanda İle Karşılaşıyor
Çamura Saplanan Seçim Otobüsü İnce'ye Zor Anlar Yaşattı
Bahçeli'yi Kızdıran İddia! Bayramlaşma Töreninde Patladı: Şerefsizler
Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olayda 1 Kişi Gözaltına Alındı
Sakarya'daki Vahşet Sonrası Hükümet Beklenen Adımı Atıyor
Dünya Kupası Tarihinde Bir İlk Yaşandı
13 Yaşındaki Çocuk Lunaparktaki Balerinden Düşerek Can Verdi! Anbean Kaydedildi
Görüntüler Bugün Türkiye'de Çekildi! Kısa Sürdü Ama Zarar Büyük
Celta Vigo'ya Transfer Olan Okay, Taraftara Veda Etti
Chp'nin 'ezan' İddiasına Hükümet Kanadından Çok Sert Yanıt
Hangi İlde Kaç Seçmen Var? Beklenen Liste Yayınlandı
Fenerbahçe'nin Teklifi Sonrası Hollanda Ekibi Harekete Geçti
Galatasaray, 10 Milyon Euroluk Teklif Gelirse Gomis'i Gönderecek
Favori Sahaya İndi! Fransa, Avustralya Karşısında
'iş Makinesi Yapmış' Diyen Validen Yeni Açıklama: İnandırıcı Gelmedi
Genç Adam, Balayında Sandaletle Gece Kulübüne Girmek İsteyince Dayak Yedi
Cani Evlat, Kumar Oynamasına Kızan Babasını Dövdü, Araya Giren Annesini Bıçakladı
Alman Basını Adil Öksüz'ün Berlin'deki Evde Kaldığını Doğruladı!
Tuğçe Kandemir, Çağatay Akman'ın Beğenmediği Şarkıyla Meşhur Oldu

Tuğçe Kandemir, Çağatay Akman'ın Beğenmediği Şarkıyla Meşhur Oldu

TUĞÇE KANDEMİR, ÇAĞATAY AKMAN'IN BEĞENMEDİĞİ ŞARKIYLA MEŞHUR OLDU

"Bu Benim Öyküm" adlı şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden Tuğçe Kandemir, Çağatay Akman'ın "Olmamış beğenmedim" dediği şarkıyla okuyarak müzik listelerini alt üst etti.

Tarih : 16 Haziran 2018, 13:20
Puan Ver : Tuğçe Kandemir, Çağatay Akman'ın Beğenmediği Şarkıyla Meşhur Oldu(7/10)3

Youtube'da Danla Bilic'in kanalına konuk olan Tuğçe Kandemir, şuana kadar 87 milyon izlenmeye sahip olan Bu Benim Öyküm adlı şarkısının hikayesini anlattı.

"ÇAĞATAY AKMAN BEĞENMEDİ"

Tuğçe Kandemir, Bu Benim Öyküm adlı şarkıyı sadece 1 kişinin beğenmediğini söyleyerek şaşkına çeviren bir itirafta bulundu:

Çağatay Akman'a ona şarkı verebileceğimi söylemiştim o da bana numarasını vermişti. Bu Benim Öyküm adlı şarkıyı ona gönderdim. "Olmamış, beğenmedim" dedi. Bir tek o beğenmemişti şarkımı daha sonra ben söyledim ve büyük beğeni alınca bana, "Bu senin başarın" diye mesaj attı. dedi.

ŞARKIYI 15 DAKİKADA YAZMIŞ

Tuğçe Kandemir, Bu Benim Öyküm adlı şarkıyı 15 dakika içerisinde yazdığını da itiraf etti.

"SEN ÖNCE ŞARKI ÇALMAMAYI ÖĞREN"

Çağatay Akman'ın şarkıyı beğenmediğini öğrenen Danla Bilic, "Sen önce milletin şarkılarındaki arka melodiyi çalmamayı öğren." diyerek tepki gösterdi.

Çağatay Akman, Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısının melodisinin Anna RF'in Jump şarkısından çalıntı olduğu kabul etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tuğçe  Kandemir  Çağatay  Akman  In  Beğenmediği  Şarkıyla  Meşhur  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER