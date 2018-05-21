Konya'da bir adam, konuşma bahanesiyle ıssız bir bölgeye götürdüğü arkadaşını av tüfeğiyle vurduktan sonra ağabeyini arayıp "Kardeşini vurdum gelin alın" dedi. Hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybetti.

Konya'da konuşmak için ıssız bir bölgeye götürdüğü arkadaşını, belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle vurup yarayan adam ağabeyini arayıp, "Kardeşini vurdum gelin alın" dedi. Yaralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

KONUŞMAK İSTEDİĞİ KİŞİYİ ISSIZ BİR YERE GÖTÜRDÜ

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Aslım Çöplüğü yakınındaki Ünan Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan T., iddiaya göre konuşmak için Hüseyin Yeni'yi, otomobille Aslım Çöplüğü yakındaki ıssız bir bölgeye götürdü.

TARTIŞMA SIRASINDA AV TÜFEĞİYLE ATEŞ EDİP BIRAKTI

İkili arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Ramazan T., tartışma sırasında otomobilinden aldığı av tüfeğiyle Hüseyin Yeni'nin üzerine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yeni, kanlar içinde yere yığıldı.

"KARDEŞİNİ VURDUM GELİN ALIN DEDİ

Ramazan T. de, Yeni'nin ağabeyi Hasan Yeni'yi arayıp, bulunduğu bölgeyi söyleyip Kardeşini vurdum, gelin alın dedi. Belirtilen noktaya giden Hasan Yeni, kardeşini kanlar içinde buldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Yeni, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis kaçan Yeni'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: haberinburada