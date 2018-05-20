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Tüfeği babasına götürürken, yedi yaşındaki yeğenini öldürdü!

TÜFEĞİ BABASINA GÖTÜRÜRKEN, YEDİ YAŞINDAKİ YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ!

Samsun'da babasının av tüfeğini evinin önüne çıkaran kadın, yanlışlıkla tetiğe basarak 7 yaşındaki yeğenini öldürdü.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 15:50
Puan Ver : Tüfeği Babasına Götürürken, Yedi Yaşındaki Yeğenini Öldürdü!(9/10)5

Samsun'da babasına istediği av tüfeğini götürürken tetiğe yanlışlıkla basan Dilek U. (21), yeğeni Mahmutcan U.'yu (7) vurdu. Mahmutcan U., olay yerinde yaşamını yitirdi.

KÜÇÜK ÇOCUK EVİN ÖNÜNDE OYNARKEN VURULDU

Olay, dün, Vezirköprü ilçesi Beşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim U., iddiaya göre, kızı Dilek U.'dan evdeki av tüfeğini dışarı getirmesini istedi. Evin önündeki babasına tüfeği uzatan Dilek U., yanlışlıkla tetiğe bastı. Ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmalar, evlerinin önünde oynayan yeğeni, Beşpınar İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Mahmutcan U.'nun çenesine isabet etti. Ağır yaralanan Mahmutcan U., olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Yeğeninin ölümüne neden olan Dilek U., jandarma tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi cumhuriyet savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Mahmutcan U.'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Küçük çocuğun cenazesi, bugun sabah saatlerinde ailesine teslim edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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