Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki lojistik ve eğitim kamplarına yönelik operasyonları 2 aydan bu yana kararlılıkla devam ediyor. Sessiz sedasız süren Irak'ın kuzeyindeki sınır ötesi operasyonlar sonucunda örgütün 5'i tedavi ve lojistik, 11'i siyasi ve silahlı eğitim olmak üzere toplam 16 kampının tamamen ortadan kaldırıldığı öğrenildi.

Bölgedeki yerel kaynaklar, özellikle Bermize ve Hakurke üslerinin örgüt için Türkiye'ye geçişlerde kullanılan özel bir üs olduğunu belirterek, her 2 üssün de Türkiye'ye yakın ve korunaklı bölgeler olması nedeniyle yaralanan teröristlerin ilk tedavisi için kullanıldığını belirtiyor.

TSK'nın ilk hedefi, terör örgütünün 40 yıldan bu yana koruduğu iki arşiv ünitesinden biri olacak. "Barazgir" arşiv ünitesinin ele geçmesi durumunda örgütün 40 yıllık kirli ilişkiler deşifre olacak.

KANDİL'İN GEÇİŞ KAPISINA DAYANDI

TSK'nın dün itibarıyla 25 km derinliğe indiğini kaydeden operasyon alanına en yakın yerleşim yeri Soran'daki (Diyana) askeri yerel kaynaklar, TSK'nın bölgede geniş arama-tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü, terör örgütünün merkez üssü Kandil'in en kritik kapısı aynı zamanda da geçiş noktası olan "Barazgir" vadisine dayanıldığını belirtiyor. Ayrıca bölgede yığınağın başladığı da gelen bilgiler arasında.

Bölgedeki askeri kaynaklar ise PKK'nın 1984'ten bu yana Kaletuka ve Barazgir'de 2 lojistik bölgede örgütün tüm bilgilerinin yer aldığı bir arşivin olduğunu, ele geçmesi durumunda örgütün yıllardır kimlerle diyalog kurduğu ve tüm dünyadaki hareketliliğinin ortaya çıkacağını belirtiyorlar. Bölgede 24 saat İHA'larla izleme yapıldığı da kaydedildi. Bölgedeki askeri kaynaklar ise temmuz ayının ilk haftasında Kandil'e açılan ana vadi kapısı Barazgir'e yönelik operasyonların başlayacağını belirtiyor.

SİNCAR'A MI TAŞINACAK

İki ay önce Irak merkezi yönetimi ile anlaşarak Sincar'dan ve kent merkezinden silahlı gücünü çektiğini ilan eden terör örgütünün, Sincar Dağı bölgesindeki varlığını ve üslenme durumunu sürdürdüğü belirtiliyor. Özellikle bölgede İran'a bağlı Haşdi Şabi güçlerinin üslenmesi ile birlikte ABD'nin, PKK'nın Sincar Dağı bölgesindeki çekilmesini durdurduğu öğrenildi.

Diğer taraftan Sincar bölgesindeki siyasi kaynaklar ise İran'ın terör örgütü üzerinde son 7 aydan bu yana kurduğu baskılar nedeniyle PKK'nın Kandil'deki Kaletuka ve Barazgir'deki 2 arşivini de Sincar hattına yani ABD'nin üslendiği bölgenin hemen 9 km batısında çekmeye hazırlandığı öğrenildi. Örgütün her iki bölgeden arşivini taşıyıp taşımadığı TSK ve İran tarafından kurulan ortak istihbarat birimleri tarafından fiziki koşullar ve havadan İHA'larla yakından takip ediliyor.

40 YILLIK KİRLİ İLİŞKİLER ORTAYA ÇIKACAK

TSK'nın "Barazgir" vadisine gerçekleştirmeyi planladığı operasyon ile birlikte örgütün 40 yılı aşkın bir süreden bu yana bölgesel ve uluslararası tüm kirli ilişkileri, kara para trafiği, Batı ile yapılan müzakereler ve verilen desteklere ilişkin en geniş bilgilere ulaşılmış olunacak. Zira örgütün bunca darbeye rağmen aldığı tüm destek deşifre edilmiş olacak.

İRAN ASKERİ YIĞINAĞA BAŞLADI

Kandil Operasyonu'na destek vereceği belirtilen İran'ın Genelkurmay yetkililerinin, bu çerçevede Kandil'in İran sınır hattına bakan bölgelerindeki köyleri ve yaylaları boşaltmaya başladığı öğrenildi. Bölgedeki yerel kaynaklar, İran'ın Süleymaniye ve Erbil'de Kandil'deki hareketliliği takip etmek üzere istihbarat personeli takviyesi gerçekleştirdiğini ve Hacıomran sınır hattını operasyon süresince kullanmak üzere 2 farklı noktaya askeri yığınak yapmaya başladığını belirtiyor. İran'ın bölgede yaklaşık 5 bin askeri konuşlandıracak bir altyapı oluşturmaya çalıştığı öğrenildi. İran halihazırda Irak anayasasına göre kabul görmüş olan Haşti Şabii güçlerini operasyonun Irak sınırları içindeki bölümlerine dahil etmeyi planlıyor.

Kaynak: haberinburada