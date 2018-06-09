Irak ile İran arasında tampon bir bölgede yer alan terör örgütü PKK'nın konumlandığı Kandil Dağı görüntülendi. Görüntülerde dağ eteklerine asılan Teröristbaşı Öcalan posteri dikkat çekti.

Irak ile İran arasında tampon bir bölgede yer alan terör örgütü PKK'nın konumlandığı Kandil Dağı görüntülendi. Görüntülerde dağ eteklerine asılan Teröristbaşı Öcalan posteri dikkat çekti. Irak ile İran arasında tampon bir bölgede yer alan Kandil Dağı'nda terör örgütü PKK'nın varlığı, örgütün ele başı Abdullah Öcalan'ın posterinin bulunduğu alanla başlıyor.

PKK'LILAR PANİK İÇERİSİNDE

Türk savaş uçakları ve insansız hava araçlarına hedef olmak istemeyen PKK'lı teröristler, dağda gizleniyor. Erbil'in Çoman ilçesine bağlı bölgede, Irak'tan İran sınırına yaklaşık 17 kilometre kalan alanda terör örgütü PKK'nın işgali başlıyor. Peşmerge güçlerinin konuşlandığı son noktalardan, PKK'lıların bulunduğu Kandil Dağı görülüyor. Bölgedeki yerel kaynaklar, Türk savaş uçaklarının belli aralıklarla Kandil Dağı'nda PKK'nın bulunduğu alanları bombaladığını ifade etti. Kaynaklar, Türk askerinin, Kandil Dağı'na yaklaşması nedeniyle PKK'lıların panik içerisinde olduğunu belirtti.

YÜZLERCE IRAK KÖYÜ İŞGAL ALTINDA

Terör örgütü PKK, Kandil Dağı'nın İran tarafında da militan bulunduruyor. Bölgede terör örgütünün varlığı nedeniyle yüzlerce Irak köyü işgal altında. Köylüler, bölgedeki köylerine, bağ ve bahçelerine gidemiyor. Irak'ın İran ve Türkiye sınırındaki köyleri, hayvancılık, bahçecilik ve arıcılık için bereketli topraklara ve imkanlara sahip. Ancak terör örgütü PKK'nın varlığı bu bölgeleri güvenlik açısından sıkıntılı hale getiriyor

300'DEN FAZLA KÖY ZARAR GÖRÜYOR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki işgali nedeniyle bölgenin zarar gördüğünü belirterek, "PKK'nın varlığı nedeniyle 300'den fazla köye hizmet götürülemiyor" demişti.

Kaynak: haberinburada