TSK'DAN HAKURK'A HAVA HAREKATI: TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI 6 HEDEF İMHA EDİLDİ
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, teröristler tarafından kullanılan 6 hedef imha edildi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, teröristler tarafından kullanılan 6 hedef imha edildi.
HAKURK'A HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ, TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI 6 HEDEF İMHA EDİLDİ
Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucu teröristler tarafından kullanılan 6 hedef imha edildi.
ÖNCEKİ GÜN DETERÖRİSTLERİN SİLAH MEVZİSİ OLARAK KULLANDIĞI 4 HEDEF İMHA EDİLMİŞTİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 4 hedef imha edilmişti. Bilgilendirmede, teröristlerin silah mevzisi olarak kullandığı 4 hedefin imha edildiği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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