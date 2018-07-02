Eşinin Gözleri Önünde Denizde Kaybolan Genç Adamı Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Kerime Teyzenin Su İçme Hasreti 23 Yıl Sonra Son Buldu
Demet, Bakan'ın Makamına Kadar Çıktı, Minik Eylül İçin İsteğini İletti
Bakanlık,Bir Haftada Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısını Açıkladı
Big Bang Theory'nin Güzel Yıldızı, 7 Aylık Aşkıyla Evlendi
Galatasaraylı Eren, Süper Lig Ekibine Gidiyor
Turnuvaya Veda Eden Arjantin'de Sular Durulmuyor: Sampaoli İstifa Etti!
Tsk'da Pilot Açığı İçin Seferberlik!
'minik Eylül İstismar Edildi' İddiasına Bakan'dan İlk Yorum
Artık Karınıza, Eski Sevgilinizden Söz Ederken Dikkat Edin
Fabrikadan Yayılan Kötü Koku, Halkı İsyan Ettirdi!
Son Dakika! Seçim İtirazları Çarşamba 17.00'ye Kadar Devam Edecek
Vatandaşlar, Kışın Üzerinde Atlı Kızakların Koştuğu Göle Akın Ediyor
Yerele Odaklanan Bahçeli Cebinde Seçim Sayacı Taşıyor
Pkk'ya Ağır Darbe! Örgütün Kritik İsmi Öldürüldü
Fırın Yangınında Can Veren İşçinin Ailesi Sinir Krizi Geçirdi
Aynı Aileden 11 Kişinin Cesedi Evlerinin Tavanına Asılı Halde Bulundu!
Kara Kuvvetlerinde Fetö'cü Askerlere Sabah Baskını!
Yeni Hükümet Sisteminin Detayları Belli Oldu!
İncirlik Tartışmalarına 1 Numara Noktayı Koydu!

TSK'da pilot açığı için seferberlik!

TSK'DA PİLOT AÇIĞI İÇİN SEFERBERLİK!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 600'den fazla pilotun ihraç edildiği TSK'da açığın giderilmesine yönelik çalışmalar sonuç vermeye başladı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki pilot sayısı bine yaklaştı.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 11:00
Puan Ver : Tsk'da Pilot Açığı İçin Seferberlik!(10/10)6

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından 600'den fazla pilotun ihraç edildiği TSK'da açığın giderilmesine yönelik çalışmalar sonuç vermeye başladı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki pilot sayısı bine yaklaştı. Yasal düzenlemelerin yanı sıra, tamamlanmaya başlayan eğitim faaliyetleri de, bu açığın giderilmesini sağladı.

ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLDİ

15 Temmuz'un ardından terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle çok sayıda personelin TSK ile bağı kesilmiş, bunların arasında pilotlar da yer almıştı. Hain darbe girişimi sonrasında TSK'dan atılan pilot sayısı 600'ün üzerinde oldu. Milli Savunma Bakanlığınca pilot açığının giderilmesine yönelik hemen harekete geçildi. Bu kapsamda ilk olarak pilotların özlük haklarında iyileştirilmeye gidilirken, mecburi hizmet süresi 14,5 yıldan 18 yıla çıkarıldı. Bu sayede emeklilik veya istifa gibi gerekçelerle daha fazla pilotun ayrılmasının önüne geçilmesi amaçlandı. Çeşitli nedenlerle TSK'dan ayrılan pilotlara Milli Savunma Bakanı onayıyla geri dönüş imkanı tanındı. Böylelikle aralarında muharip sınıftakiler de olmak üzere 70'e yakın pilotun "yuvaya" dönüşü sağlandı.

YER SINIFINDAKİLERE DE HAK TANINDI

Pilot açığının karşılanmasına yönelik yapılan bir diğer yasal düzenleme ise üniversitelerden pilot olarak mezun olanların TSK'da istihdamına imkan verilmesi oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığında yer sınıfında görev yapan ve gerekli şartlı taşıyan personele de pilot olma hakkı tanındı. Bu kapsamda 50 pilot yetiştirildi, 200'e yakınının eğitimi devam ediyor.

HAVA HARP OKULU EĞİTİMLERİ

Kriz veya harekat kaynaklı ihtiyaç durumlarında, pilot ihtiyacının muvazzaf personel dışında harbe hazır pilotlarla karşılanabilmesi maksadıyla ihtiyat pilot uygulamasına geçildi. Özellikle FETÖ'cüler tarafından başta sağlık olmak üzere çeşitli nedenlerle uçuştan ayrılmalarına sebebiyet verilen subaylara da yeniden pilot olma hakkı verildi. Pilot açığının karşılanması için Hava Harp Okulunda sivil üniversitelerin ara sınıflarından da öğrenci alınarak yeniden eğitime başlandı.

HİZMETE GERİ DÖNDÜLER

Hava Harp Okulunun tüm sınıflarında toplam bine yakın öğrencinin eğitimi devam ediyor. 18 yıllık mecburi hizmet süresini tamamlamadan ayrılan pilotların ihtiyaç duyulan hava aracı tiplerinde görevlendirilmek üzere yeniden subay nasbedilmesine yönelik yasal düzenleme yapıldı. Bu kapsamda muharip ve diğer uçaklar için 100'den fazla personel yeniden Hava Kuvvetleri Komutanlığında istihdam edilmeye başladı. Yapılan tüm bu düzenlemeler sonuç vermeye başladı. İki yıl içinde Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki pilot sayısı bine yaklaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tsk  Da  Pilot  Açığı  İçin  Seferberlik    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER