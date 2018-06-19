Canlı Yayında, Geçmişte Erdoğan'a Yönelttiği Ağır Eleştiriler Soruldu
Ayakları Büyük Diye İngiltere'de Ehliyet Alamayan Türk Mühendis Öldü
Ferdi Tayfur'dan Kötü Haber! Ömrü Boyunca Makineye Bağlanacak
Trabzonspor, Yeni Transferini Şehre Getirdi
Tsk'da 'mahrem İmam' Olan Üst Rütbeli 124 Kişi İçin Gözaltı Kararı!
Siirt'te Askeri Araca Hain Saldırı: 1 Şehit, 2 Yaralı
Merve Boluğur Ve Hakan Sabancı Aşkı Belgelendi! İşte İlk Fotoğraflar
Kandil'de Sıcak Anlar! Tsk Derin-Derin Vuruyor
Erdoğan 3. Santral İçin Görüşmelerin Başladığını Duyurdu
Yerli Ve Milli Not Dönemi Başlıyor!
4 Yaşındaki Oğlunu Öldüren Baba Arkadaşlarıyla Alkol Alırken Selfie Çekmiş
İnce, Şiir Kitabı 'tatanka' İçin Yapılan Eleştirilere Sert Çıktı!
Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu!
Bahçeli ''mhp'den İnce Ve Akşener'e Oy Kayacak' İddiasına Sert Çıktı
Erdoğan'dan Müjde: Türksat 5A Ve 5B'yi Musk'ın Roketiyle Fırlatacağız
Bahçeli'den Kritik Uyarı: Ecevit'e Kurulan Senaryo Erdoğan'a Kuruluyor
Hükümet'ten Vatandaşa Büyük Müjde! 50 Milyar Liralık Destek Geliyor
Erdoğan, Ronaldo Mu Messi Mi? Sorusuna 'hayranım' Diyerek Cevap Verdi
Hakkari'de Askeri Konvoya Roketatarlı Saldırı: 6 Askerimiz Yaralandı
Nurgül Yeşilçay'dan Samimi İtiraf: Gaza Geldim, Dozunu Kaçırdım

TSK'da 'mahrem imam' olan üst rütbeli 124 kişi için gözaltı kararı!

TSK'DA 'MAHREM İMAM' OLAN ÜST RÜTBELİ 124 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI!

31 ilde yapılan FETÖ operasyonunda "mahrem imamlık" yapan 124 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. TSK'daki üst rütbeli FETÖ'cülerin "genel müdür" pozisyonunda mahrem imam oldukları ortaya çıktı.

Tarih : 19 Haziran 2018, 09:00
Puan Ver : Tsk'da 'mahrem İmam' Olan Üst Rütbeli 124 Kişi İçin Gözaltı Kararı!(8/10)4

Konya merkezli 31 ilde FETÖ'nün TSK'daki elemanlarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 124 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

124 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda tespit edilen 124 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ÜSTLER GENEL MÜDÜR POZİSYONUNDA MAHREM İMAMLIK YAPIYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 31 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden bazılarının, general gibi üst rütbedeki subaylara "genel müdür" pozisyonunda mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi.

Şüphelilerin, TSK içindeki askeri personele "genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları bilgisine de ulaşıldı. Polis tarafından başlatılan operasyon sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tsk  Da    Mahrem  İmam    Olan  Üst  Rütbeli  124  Kişi  
İçin  Gözaltı  Kararı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER