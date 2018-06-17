TSK SAYI VERDİ! KANDİL'DE PKK'YA AĞIR DARBE
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 15 Haziran'da yapılan hava hava harekatında 35 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Haziran'da Kandil'e hava harekatı düzenlendiğini ve harekatta 35 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği açıkladı.
Yapılan açıklamada, "15 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesine yapılan hava harekâtında 35 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
ERDOĞAN, CANLI YAYINDA DUYURDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı televizyon programında Kandil'in vurulduğunu açıklamıştı. Düzenlenen hava harekatıyla ilgili olarak detayları TSK'nın açıklayacağını söyleyen Erdoğan, "Son operasyonlarda Kandil'deki çok önemli, bunların toplantı alanlarını vurduk. Toplantı halindelerken." demişti.
Kaynak: haberinburada
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