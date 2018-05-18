TSK, PERSONELİN GÜVENLİĞİ İÇİN YERLİ YAZILIMIN KULLANACAĞI TELEFON ÜRETECEK
Türk Silahlı Kuvvetleri, personelinin güvenliği için telefon üretmeye hazırlanıyor. Emniyetli Cep Telefonu Projesi olarak isimlendirilen bu telefonda, yazılımsal olarak yerli yazılım kullanılacak.
Savunma ve silah teknolojilerine yapılan yatırımlar şimdiler de TSK personelinin güvenliğini sağlamaya yönelmiş durumda. Personeli için güvenliği sağlamak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri telefon üretmeye hazırlanıyor.
ÖZEL MESAJLAŞMA UYGULAMASI OLACAK
TSK'nın üreteceği telefonlara muhtemelen açık kaynak kodlu olan Android'in çok özelleştirilmiş bir sürümü olacak. CNN Türk'ün haberine göre, doğrudan ve dolaylı olarak uygulama yüklenmesinin engelleneceği bu telefonlarda, görüşmelerin kayıt altında olacağı da düşünülüyor.
TSK arasındaki mesajlaşma için de SMS veya WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarının yerine uçtan uca şifreli özel bir mesajlaşma uygulamasının geliştirileceği söyleniyor.
ÖNCELİKLE KRİTİK BÖLGELERDE KULLANILACAK
Bu proje kapsamında geliştirilen telefonlar, öncelikli olarak kritik bölgelerde görev yapan Türk askerine gönderilecek. Şimdilik TSK imzalı telefonun nasıl özelliklere sahip olacağı bilinmiyor.
Ancak bu telefonlar güvenlik odaklı olacağı için arama yapma ve mesajlaşma gibi temel işlevlerin dışında farklı özelliklere sahip olmayacak.
Kaynak: haberinburada
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