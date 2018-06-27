TSK, Irak kuzeyi Sinat, Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine 27 Haziran tarihinde düzenlenen hava harekatlarında, teröristlerin sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin imha edildiğini bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Sinat, Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine 27 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

"HEDEFLER İMHA EDİLMİŞTİR"

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi Twitter adresinden Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği duyuruldu.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"Irak kuzeyi Sinat, Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine 27 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."

Kaynak: haberinburada