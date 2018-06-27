TSK: IRAK'IN KUZEYİNE HAVA OPERASYONUNDA HEDEFLER İMHA EDİLDİ
TSK, Irak kuzeyi Sinat, Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine 27 Haziran tarihinde düzenlenen hava harekatlarında, teröristlerin sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin imha edildiğini bildirdi.
TSK'dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Sinat, Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine 27 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.
"HEDEFLER İMHA EDİLMİŞTİR"
Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi Twitter adresinden Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği duyuruldu.
TSK'nın açıklaması şöyle:
"Irak kuzeyi Sinat, Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine 27 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'na Umut Veremiyorsun Deyip İstifa Çağrısı Yaptı
- Son Dakika! Mhp Lideri Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Bugün 16.00'da Görüşecek
- Ak Partili Turan: Kılıçdaroğlu'nu Allah Başımızdan Eksik Etmesin, Onun Gibiler Olsun Ki Biz İktidarda Olalım
- Organize Suç Örgütü 'sarallar'a Operasyon Düzenlendi: 35 Gözaltı
- 13 Gündür Aranan Küçük Leyla'nın Bulunması İçin Metruk Evlerde Kazı Yapıldı
EKONOMİ HABERLERİ
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
- Türkiye'den Abd'ye Misilleme! Bazı Ürünlere Ek Vergi Getirildi
- Kuyumcular Uyardı! Yeni Evlilerin Kabusu Oldu
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş, Osmanlısporlu Serdar Gürler'i Gündemine Aldı
- Serena Williams, Wimbledon'da Seribaşı Olacak
- Galatasaraylı Latovlevici, Steaua Bükreş'e Transfer Oluyor
- İzinsiz Antrenmana Çıkmayan Sosa, Son Fotoğrafıyla Çıldırttı
- Ali Koç'un Maaşınızda İndirim Yapın Çağrısına Bir Tek Volkan Demirel Karşılık Verdi
DÜNYA HABERLERİ
- Kask Takan Hırsızlar, 3 Yaşındaki Çocuğu Annesinin Elinden Alıp Kaçırmaya Çalıştı
- Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar