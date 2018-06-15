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Tsk, Hakurk Ve Bermize'de Kontrolü Tamamen Ele Geçirdi
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TSK, Hakurk ve Bermize'de Kontrolü Tamamen Ele Geçirdi

TSK, HAKURK VE BERMİZE'DE KONTROLÜ TAMAMEN ELE GEÇİRDİ

TSK, Kandil'e yönelik düzenlediği harekâtta 34 kilometre derinliğe ulaştı. Hakurk ve Bermize üçgeninde kontrol tamamen Mehmetçik'e geçti. TSK, bölgede 3 de üs kurdu.

Tarih : 15 Haziran 2018, 07:50
Puan Ver : Tsk, Hakurk Ve Bermize'de Kontrolü Tamamen Ele Geçirdi(6/10)2

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ( TSK) bağlı birlikler, 12 Mart tarihinden bu yana sürdürdüğü operasyonlarda 34 kilometre derinliği ulaştı. Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, TSK'nın 25 Haziran'a kadar 38 kilometrelik derinliğe inmeyi planladığı kaydedildi.

Öte yandan TSK'ya bağlı askeri birliklere asker takviyesi, ağır zırhlı araçların geçişi ve lojistik takviye için 13 kilometrelik bir güvenlik yolunun yapımına başlandığı belirtildi.

HEDEF 34. KM HATTINA GÜVENLİK YOLU

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre askeri kaynaklar, bölgedeki sivillerin gündelik hayatını etkilememek için Hakkâri Şemdinli'den başlayıp Irak'ın kuzeyindeki Bermize, Barazgir ve Hakurk'a kadar uzanan güvenlik yolunun, temmuz ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

1992'den bu yana TSK bölgeye sıcak takip ve sınır ötesi operasyonlar düzenliyordu. Ancak operasyonların ardından 8-11'inci kilometre sınır ötesindeki üslerine dönüyordu. Yapılan son operasyonun ardından ilk kez 27, 29 ve 32'nci kilometrelerde de üsler kuruldu. Kalıcı olacağı belirtilen üslerden 3'ünün tamamlandığı, 1'inin tamamlanmak üzere olduğu ve 11 üssün daha yapılacağı kaydedildi.

BARAZGİR VADİSİ'NE BAYRAMDA HAREKÂT

Sahadaki hareketlilik devam ederken, yerel kaynaklar TSK'nın terör örgütünün arşivi ve en önemli siyasi eğitim kampının bulunduğu Barazgir Vadisi'ne birkaç gün içinde girileceğini vurguladı. Yerel kaynaklar, örgütün arşivini bölgeden çıkarmak için uğraştığını ancak bölgenin her an havadan izlenmesi nedeniyle teröristlerin çıkamadığını söyledi.

Teröristlerin Hakurk-Şemdinli hattı dağıtılmış, sızmalar tamamen önlenmiş ve 'Bermize üçgeni' diye anılan bölgede operasyonlar yoğunlaşmıştı. Dün sabah saatlerinde Bermize bölgesi de terör unsurlarından tamamen temizlendi. Bölgeden alınan bilgilere göre 'Bermize üçgeni'nin alınmasıyla bölgenin batı yakasında kalan Zap, Avaşin ve Basyan bölgesine bu bölgeden akış da kesilmeye başlandı.

3 BİN KİLOMETREKARE 24 SAAT İZLENİYOR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, operasyon alanı dahil 3 bin kilometrekarelik alanda 24 saat boyunca İHA'larla günde 52 saatlik uçuş gerçekleştiriliyor. Bu nedenle PKK'lı teröristlerin 7-8 veya 10-15 kişilik gruplar halinde değil 2 veya 3'lü gruplar halinde dolaştığı belirtiliyor. Terör örgütünün 1984'ten bu yana aktif olarak kullandığı Hakurk bölgesinde örgütün iletişim sistemi de çökertildi. Örgütün bölgedeki 4 telsiz rölesi tamamen imha edildi. Örgütün bir tedavi merkezi de kullanılamaz hale getirildi. ()

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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