TSK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI! TERÖRİSTLERE AİT DRONE BÖYLE DÜŞÜRÜLDÜ
TSK, Kuzey Irak'ta bulunan Güven Üs bölgesinde güneyden yaklaşan teröristlere ait dorne ve dronesavarları düşürdü.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Kuzey Irak'ta teröristlere yönelik faaliyetlerini kamuoyuna duyurdu.
TERÖRİSTLERE AİT DRONE VE DRONESAVAR DÜŞÜRÜLDÜ
Açıklamaya göre, Zap bölgesinde bulunan Güven Üs bölgesine güneyden yaklaşan teröristlere ait bir drone (insansız hava aracı-İHA) dronesavar ile düşürüldü.
TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Ayrıca, Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda tespit edilen mağara içerisinde bir AT-4 tanksavar silahı, üç AK-47 piyade tüfeği, iki av tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.
Kaynak: haberinburada
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