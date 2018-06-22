TSK, 6 GÜNDE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISINI AÇIKLADI
Son Dakika! TSK'dan yapılan açıklamaya göre 15-21 Haziran tarihleri arasında Kuzey Irak'a yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 87 terörist öldürüldü.
TSK'dan yapılan açıklamaya göre 15-21 Haziran tarihleri arasında Kuzey Irak'a yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 87 terörist öldürüldü.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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