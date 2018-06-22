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TSK, 6 günde öldürülen terörist sayısını açıkladı

TSK, 6 GÜNDE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISINI AÇIKLADI

Son Dakika! TSK'dan yapılan açıklamaya göre 15-21 Haziran tarihleri arasında Kuzey Irak'a yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 87 terörist öldürüldü.

Tarih : 22 Haziran 2018, 18:00
Puan Ver : Tsk, 6 Günde Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı(7/10)3

TSK'dan yapılan açıklamaya göre 15-21 Haziran tarihleri arasında Kuzey Irak'a yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 87 terörist öldürüldü.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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