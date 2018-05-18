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TRUMP'TAN MERKEL'E 'PROJEDEN ÇEKİL' BASKISI!


Trump'tan Merkel'e 'Projeden çekil' baskısı!
Tarih : 18 Mayıs 2018, 00:40
Puan Ver : Trump'tan Merkel'e 'projeden Çekil' Baskısı!(7/10)3

The Wall Street Journal'ın Amerikalı, Alman ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen ay Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Kuzey Akım-2 projesine desteğini kesmesini istediği ve bu konuda kendisine baskı uyguladığı ileri sürüldü.

ABD İLE AB ARASINDAKİ TİCARET MÜZAKERELERİ YENİDEN BAŞLAYACAK

Haberde, Trump'ın, bu talep karşılığında ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağını söylediği aktarıldı.

Trump, mart ayında, ABD'nin yabancı ülkelerden ithal ettiği çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, ancak AB ülkelerine geçici muafiyet tanımıştı.

TRUMP, KUZEY AKIM PROJESİ İÇİN MERKEL'E BASKI YAPIYOR

Uzmanlar, 1 Haziran'da süresi dolacak muafiyetin devam edebilmesi, ABD ile AB arasında yeni ticaret koşullarının yaratılması ve AB ülkelerine ABD'den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının arttırılması için Trump'ın Merkel'e Kuzey Akım-2 boru hattı konusunda baskı uyguladığını ifade ediyor.

KUZEY AKIM-2 PROJESİ GÜVENLİK ENDİŞESİ YARATIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı enerji diplomasisinden sorumlu Yardımcı Sekreter Vekili Sandra Oudkirk, Berlin'de yaptığı açıklamada, Kuzey Akım-2 projesinin güvenlik endişeleri yarattığını bildirdi.

RUSYA, PROJEYİ İSTİHBARAT TOPLAMAK İÇİN KULLANABİLİR

Oudkirk, proje kapsamında Rusya'nın Baltık Denizi'ne gözetim ve dinleme ekipmanları yerleştirebileceğini ve Moskova'nın projeyi istihbarat toplamak için kullanabileceğini vurguladı.

PROJEDEKİ ŞİRKETLER ABD YAPTIRIMLARINA MARUZ KALABİLİR

ABD Kongresinin Rusya'nın doğalgaz projelerine yaptırım uygulayabilmek için Trump'a yeni yetkiler verdiğine işaret eden Oudkirk, projede yer alan şirketlerin ABD yaptırımlarına maruz kalabileceğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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